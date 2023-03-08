Kimlik numaranızın son hanesine bakın! Bu rakamla bitiyorsa 3.040 TL ödeme alacaksınız







3 BİN 40 TL SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal destek ödemeleri kapsamı genişliyor. Peki 3 bin 40 TL ödemesi nasıl alınır? Kimler faydalanabilir? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenen sosyal destek ödemeleri merakla araştırılıyor. Dar gelirli aileler için çocuklu ailelere ödenen SED ödemeleri ile ilgili gelişmeler belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre SED ödemeleri 3 bin 38 TL oldu. Koruyucu aileler için sağlanan ödemeler ise 4 bin 853 TL olarak belirlendi.Aile destek başvuru işlemleri e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak yapılabiliyor. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da başvurular oluşturulabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hak sahibi ailelerin ödemelerini düzenli olarak her ay hesaplarına yatırıyor. Ödemelerin yapılıp yapılmadığı da e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal destek ödemeleri dar gelirli ailelerin maddi ihtiyaçlarını az da olsa giderebilmesi için düzenlenen ödemelerdir ve başvurusu onaylanarak ödeme almaya hak kazanan kişiler 12 ay boyunca düzenli olarak ödemelerini alabilirler. Ödemeler PTT hesaplarına ayın 25. gününde yatırılmaktadır. PTT şubelerine giderek kimlik kartınız ile birlikte ödemelerinizi kolaylıkla çekebilirsiniz.