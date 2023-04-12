Kimlik numaranızın son hanesine dikkat! 10.000 TL ödeme yapılacak: Gece yarısı duyuruldu

TC kimlik numarasının son hanesi 2, 4, 6, 8 veya 10 olan vatandaşlarımız için harika bir müjde var! İftar saatlerinde PTT'den gelen bu haber, kesenize 10.000, 20.000, 30.000 veya 50.000 TL para yatırıldığını müjdeliyor. Artık PTT'den tüketici kredisi de çekilebiliyor ve birçok emeklinin tercihi haline geldi. PTT, uygun faiz oranları ile emekli vatandaşlarımıza kredi vererek, hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Emeklilik dönemi, gelirlerin yarıya düştüğü ve diğer masrafların arttığı bir dönemdir. Özellikle eğitim giderleri gibi büyük masraflar, emekli vatandaşlarımızın bütçesini sarsabilir. Ancak PTT'nin uygun faiz oranları ile verdiği krediler, emekli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor. Hem alınması hem de geri ödenmesi kolay olan bu krediler, emeklilerimizin hayatında büyük bir fark yaratabilir.
Eğer siz de son hanesi 2, 4, 6, 8 veya 10 olan TC kimlik numaranıza sahipseniz, PTT'nin sizin için hazırladığı bu fırsatı kaçırmayın. İftar saatlerinde PTT'den alınan bu müjdeli haber, hayatınızı kolaylaştıracak ve bütçenize nefes aldıracak. PTT'nin uygun faiz oranları ile verdiği krediler, emekli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Hemen PTT ile iletişime geçin ve hayatınızı kolaylaştıracak kredi fırsatını kaçırmayın!
PTT, emeklileri sevindirmeye devam ediyor! Aktif Bank aracılığı ile sağlanan kredi miktarı 10.000 TL, 20.000 TL, 30.000 TL ve 50.000 TL olarak belirlendi. Bu krediyi almak için tek gereklilik, TC kimlik numarasına sahip olmak ve 80 yaşından küçük olmaktır. Ancak, kredi almak için kefil veya teminat gibi şartlar aranmamaktadır. Sadece emekli olmak yeterlidir. Bu sevindirici haber, birçok emekli vatandaşımızın yüzünü güldürmüştür. Çünkü kredi almak için genellikle kefil veya teminat gibi şartlar aranırken, PTT'nin bu kredisi kefilsiz ve şartsız olarak verilmektedir. Böylece emekli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları kolaylaşıyor.
Emeklilik dönemi, gelirlerin düştüğü ve diğer masrafların arttığı bir dönemdir. Bu nedenle, PTT'nin emekli vatandaşlarımıza sağladığı kredi imkanı büyük bir avantajdır. İpotek veya teminat gibi şartlar olmadan, sadece emekli olmak yeterli bir koşul olarak belirlenmiştir. Eğer siz de emekli bir vatandaşımızsanız ve acil nakit ihtiyacınız varsa, PTT'nin sağladığı bu kredi fırsatını kaçırmayın. Kefilsiz ve şartsız olarak verilen bu krediler, emekli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. PTT ile iletişime geçin ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu fırsatı kaçırmayın!