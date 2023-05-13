GÜNDEM
13 Mayıs 2023 - 21:18

Kimlik numaranızın son hanesini kontrol edin: 7 bin 500 TL para yatmış olabilir!

İhtiyaç sahibi insanlara sağlanan sosyal destek ödemeleri kapsamında 7 bin 500 TL ödemelerin hesaplara geçeceği öğrenildi. Peki hak sahipleri kimler? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
13 Mayıs 2023 - 21:18
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Kimlik numaranızın son hanesini kontrol edin: 7 bin 500 TL para yatmış olabilir!


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemeleri merakla araştırılıyor. 7 bin 500 TL ödeme yapılacak! Peki şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAK SAHİPLERİNE 7 BİN 500 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruya göre yeni bir sosyal destek ödemesi başlıyor. Hak sahipleri kimlik numaralarının son hanesine göre 7 bin 500 TL ödeme alacak. Ödemeden faydalanmak için ev içindeki bir kişinin başvuru yapması ise yeterli olacak. 



7 bin 500 TL Sosyal Destek Ödemeleri

Başvuru yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını geçmiş olmak, aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Şartları taşıyan vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak başvurularını oluşturabilecek. Aile desteği olarak yapılan ödemeler ihtiyaç sahibi insanların maddi ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılayabilmeleri için yapılan ödemelerdir. Aile destek programına başvuru yapan ve başvurusu onaylanan hak sahipleri düzenli olarak 7 bin 500 TL ödeme alabilecekler. Ödemeler 12 ay boyunca düzenli olarak yapılacak. Başvuru yapılacak hane içinden tek kişinin başvuru yapması ise yeterli olacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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