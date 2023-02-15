Kimlik numaranızın son hanesini kontrol edin! Bu banka ödeme listesini çıkardı: 50 bin TL'ye kadar nakit ödenecek!

Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız başvuru ile, kredi
notunuz uygun ise kredi alma imkanı elde edebileceğiniz banka açıklandı.
TC KİMLİK SON RAKAMI 1-2-3-4-5-6-7 OLANLARA NAKİT ÖDEME YAPACAK BANKA AÇIKLANDI!
Akbank tarafından duyurulan ihtiyaç kredisi kullanımı için TC kimlik numaranız üzerinden başvuruda bulunabiliyorsunuz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuruda bulunan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi hizmeti sunulmaktadır. Vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile de başvuru yapabilecekler. SMS ile başvuru yapmak için, kredi yazıp boşluk bırakıp kendi TC kimlik numaranızı yazıp, bu mesajı, Akbank'ın SMS Kredi Servisi numarası olan 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Sms ile başvuru yaptıktan sonra sonucu cep telefonlarına gelmeyen vatandaşlar, 444 25 25, Akbank Çağrı merkezi numarasını arayarak kredi detayı hakkında bilgi alabilir ve sorgulama yapabilir.