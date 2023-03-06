Kimlik numaranızın son hanesini kontrol edin! Bu rakamlardan biriyse hesaplara 3038 TL yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan son dakika müjdesi geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar için sosyal yardım ödemelerinde değişiklik yapıldı. Bakan Derya Yanık tarafından açıklanan güncelleme ile aylık ödemeler arttırılarak, doğalgaz, elektrik ve aile yardımı alanları da kapsıyor. Bu güncellemeden yararlanmak isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım alan vatandaşlar için sevindirici bir haber verdi. Mart ayında hesaplara yansıtılacak sosyal yardım ödemelerinde birçok kalemde artış yaşandı. Güncellenen ödeme miktarlarıyla birlikte, doğalgaz tüketim desteği, evde bakım maaşı, engelli maaşı, yaşlılık aylığı ve diğer sosyal ve ekonomik destek yardımlarından yararlanan vatandaşlar mutlu olacak. Sosyal yardım ödemelerinin detayları merak ediliyor; peki, Mart ayı için sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Sosyal yardım ödemelerinde Mart ayıyla birlikte yapılan zamlar hak sahiplerinin yüzünü güldürdü. Ocak ayındaki güncellemenin ardından %30 zam yapılan evde bakım maaşı 4.336 TL'ye, yaşlılık aylığı 1997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2392 TL'ye, sosyal ekonomik destek ödemesi ise 3038 TL'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuyla ilgili sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaparak, hak sahiplerinin zamlı ödemelerini Mart ayından itibaren alabileceklerini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayında yapılacak zamlı sosyal yardım ödemelerinin hesaplara geçeceğini açıkladı. Yapılan %30 zam sonrasında evde bakım maaşı, yaşlılık aylığı, engelli aylıkları ve sosyal ekonomik destek ödemelerinde artış yaşandı. Mart ayı itibariyle hak sahipleri zamlı ödemelerini alabilecekler. Ödemeler genellikle PTT üzerinden yapılırken, başvuru sırasında banka hesabı belirtenlerin ödemeleri IBAN numaraları aracılığıyla gerçekleştirilecek. T.C. kimlik numarasına göre ödemeler belirlenen illerde 15 Mart tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak. Ödemelerin yattığını kontrol etmek için banka hesaplarınızı ya da e-devlet aracılığıyla sorgulama yapabilirsiniz.