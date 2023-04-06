Kimlik numarası 0,2,4,6 ile bitenlere müjde! PTT kasanın kilidini açtı: 50.000 TL'ye kadar nakit para dağıtacak!

Banka tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 30 bin ila 50 bin TL arasında nakit para ödemeleri yapılacak. Bu ödemeler, TC kimlik numarasına göre hesaplara aktarılacak. Yapı kredi Bankası ve Akbank, tüm işlemlerini tamamlayan kişilere 36 ay vade ve düşük faiz oranları ile kredi verme planları yapıyor. Bu yeni duyuru ile birlikte, nisan ayı sonuna kadar kredi başvuruları kabul edilecek.
ÖDEME MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK
Son dakika haberi: Bankalar, 30.000 ila 50.000 TL arasında ödeme yapacak olan kişilere yönelik özel kredi paketleri hazırladı. Başvurular, TC kimlik numarası ile yapılacak ve 12, 24 veya 36 ay vadeli seçenekler sunulacak. Bu krediler ile nakit ihtiyacınızı hızlı bir şekilde karşılayabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası, bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında SMS yoluyla başvuru yapabileceğiniz seçenekler sunuyor. 44 11'e mesaj atarak ne kadar kredi onayı alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Limit 50 bin TL'ye kadar değerlendirilecek ve kredi puanınızın 1500 ve üzerinde olması halinde onay almanız durumunda, ödeme hızlı bir şekilde hesabınıza yatırılacak. Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.
BANKALAR 36 AY VADEYE KADAR SEÇENEKLER SUNUYOR
Yapı Kredi Bankası, bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla kredi veriyor. Kampanyaya katılmak için 44 11'e mesaj göndererek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Kredi başvuruları hızlı bir şekilde işleme alınarak hesabınıza aktarılıyor. Akbank'ta ise ihtiyaç kredisi başvurularınızı Akbank Direkt uygulaması aracılığıyla hemen yapabilirsiniz. Akbank bireysel tüketici kredisi de tıpkı Yapı Kredi Bankası gibi düşük faiz oranlarıyla sunuluyor. İhtiyacınıza göre 36 ay vadeye kadar seçeneklerle kredi paketleri hazırlanmıştır.