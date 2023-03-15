Kimlik numarası 2,3,4,5 ile başlayanlar dikkat! Hesaplarınızı kontrol edin: 3000 TL sosyal yardım yatırıldı!

Ekonomik açıdan zorlaşan zaman dilimi vatandaşları etkilemeye devam ederken artan masraflar nedeniyle vatandaşlar maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Bunun üzerinde devlet bu duruma kayıtsız kalmayarak sosyal destekleri arttırırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ödemelere bir yenisi daha eklendi. Fatura maliyetlerinin artışıyla beraber PTT'nin sosyal yardımlarının yanı sıra doğal gaz ve elektrik desteğinin de verildiğini açıkladı. İşte, fatura destek başvurusu ve detayları haberimizde. PTT'nin sosyal destek programlarına dair açıklamalar yapılırken faturaların gün geçtikçe artmasıyla beraber vatandaşlara yardım eli uzatıldı. E devlet üzerinden doğal gaz ve elektrik faturaları için başvurular başladığı duyuruldu. PTT aracılığıyla tarafınıza ödemesi yapılacak olan fatura destekleri ise elektrik içi 216 TL olurken doğal gaz için ise 900-2.500 TL aralığında farklılık göstermektedir.
1-2 kişilik hanelere 75 kilovat saat (108 TL) karşılığında elektrik tüketim desteği, 3 kişilik hanelere 100 kilovat saat (144 TL) karşılığında elektrik tüketim desteği 4 kişilik hanelere elektrik tüketim desteği 125 kilovat saat (180 TL) verilecek. 5 ve üzeri kişi için ise 150 kilovat saat (216 TL) elektrik tüketimi desteği verilir.