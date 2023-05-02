Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 4 olan vatandaşların 5 Mayıs tarihinde destek ödemelerini alacaklarını duyurdu. Bu kapsamda, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği alan çiftçilerin hesaplarına 5,5 milyar TL tarımsal destekleme ödemesi yapılacak. Bakan Kirişci, açıklamalarında 2023 yılında tarımsal destekleme bütçesinin 57,6 milyar TL'ye ulaştığını belirtirken, bugün ödenecek 5,5 milyar TL destekleme ödemesiyle birlikte 2023 yılı desteklemelerinin yüzde 56'sını oluşturan 32,4 milyar TL'nin çiftçilerin hesaplarına aktarılmış olacağını ifade etti.
YAŞAM
02 Mayıs 2023 - 00:45
Kimlik numarası 4 ve 6 olanlara duyuruldu! Bakanlık düğmeye bastı: Hesaplara para yatırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 4 olan vatandaşların 5 Mayıs'ta destek ödemelerini alacaklarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte ayrıntılar...
YAŞAM
02 Mayıs 2023 - 00:45
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Öte yandan, T.C. Kimlik Numarası son hanesi 2 ve 0 olan vatandaşlar da 12 Mayıs tarihinden itibaren ödemelerini alabilecekler. Bakan Kirişci'nin yaptığı bu açıklama ile birlikte, T.C. kimlik numarası son hanesi 6 ve 4 olan vatandaşlar bu ayın 5'i itibarıyla destek ödemelerini alabilecekler. Bu haberle birlikte, destek ödemelerine ilişkin merak edilen konulara açıklık getirilmiş oldu.
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