Kredi
20 Ocak 2023 - 19:30

Kimlik numarası son hanesi 2,4,8 olanlar dikkat! 50.000 TL piyangosu size vurdu!

Denizbank tarafından başlatılan yeni kredi kampanyası kapsamında acil nakit ihtiyacı olanlara 50 bin liralık kredi verilecek. Kimlik numarasıyla yapılacak başvurulara dair tüm detaylar banka tarafından açıklandı. İşte, Denizbank ihtiyaç kredisi başvuru detayları...

Kredi
20 Ocak 2023 - 19:30
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Kimlik numarası son hanesi 2,4,8 olanlar dikkat! 50.000 TL piyangosu size vurdu!
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Denizbank, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir kampanyaya imza attı. 50.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kapsamında başvurusu onaylananlara 36 ay vade ve düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi verilecek.

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Önceden Denizbank'tan kredi alan ya da kredi kartı kullanmış olanlar ödemelerini düzenli yapmaları halinde bankanın yeni ihtiyaç kredisinden faydalanabilecekler.



T.C kimlik numarasıyla yapılan başvurusu onaylananlar 36 ay vadeyle geri ödeme yapabilecek. Ayrıca banka müşterisi olanlar gelir ve belge olmadan mobil uygulamadan da başvurularını yapabilecekler.

 denizbank ihtiyaç kredisi

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Denizbank'ın sunduğu 50.000 TL'lik ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenler SMS üzerinden ya da Denizbank mobil uygulamasından kredi başvurularını yapabilirler.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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