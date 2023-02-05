Finans
05 Şubat 2023 - 21:15

Kimlik numarası sonu 2,4,6,8 olanlar müjde: Hesaplara 1.250 TL ödeme yapılacak!

Öğrenciler için KYK'nın aylık ücreti bu haftadan itibaren başlayacak. Son gelen haberlere göre ödemeler Pazartesi günü başlayacak ve Cuma gününe kadar tamamlanacak. Ödeme T.C. numarasının son hanesine göre yapılır. Ödeme ne zaman başlıyor? Sorusu ise öğrenciler tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
05 Şubat 2023 - 21:15
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Kimlik numarası sonu 2,4,6,8 olanlar müjde: Hesaplara 1.250 TL ödeme yapılacak!
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Kredi ve Yurtlar Kurumu her ay düzenli olarak burs ve kredi öder. Ödemelerin banka hesaplarına yapıldığı öğrenildi. T.C. numarasının son hanesine göre yapılıyor. İşte burs ve kredi hakkında daha fazla detay…

kyk ödemeleri

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan burs ve kredi ödemeleri her ay düzenli olarak öğrenci banka hesaplarına aktarılır. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme tarihleri şöyle:

T.C. Kimlik Numarasının Sonu 0 Olanlar: Her ayın 6’sinde

T.C. Kimlik Numarasının Sonu 2 Olanlar: Her ayın 7’sinde

T.C. Kimlik Numarasının Sonu 4 Olanlar: Her ayın 8’inde

T.C. Kimlik Numarasının Sonu 6 Olanlar: Her ayın 9’unda

T.C. Kimlik Numarasının Sonu 8 Olanlar: Her ayın 10’unda

KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin banka hesabına 1250 Türk Lirası şeklinde yatırılacak.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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