Kimlik numarası sonu 2,4,6,8 olanlar müjde: Hesaplara 1.250 TL ödeme yapılacak!

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?







Kredi ve Yurtlar Kurumu her ay düzenli olarak burs ve kredi öder. Ödemelerin banka hesaplarına yapıldığı öğrenildi. T.C. numarasının son hanesine göre yapılıyor. İşte burs ve kredi hakkında daha fazla detay…Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan burs ve kredi ödemeleri her ay düzenli olarak öğrenci banka hesaplarına aktarılır. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme tarihleri şöyle: T.C. Kimlik Numarasının Sonu 0 Olanlar: Her ayın 6’sinde T.C. Kimlik Numarasının Sonu 2 Olanlar: Her ayın 7’sinde T.C. Kimlik Numarasının Sonu 4 Olanlar: Her ayın 8’inde T.C. Kimlik Numarasının Sonu 6 Olanlar: Her ayın 9’unda T.C. Kimlik Numarasının Sonu 8 Olanlar: Her ayın 10’unda KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin banka hesabına 1250 Türk Lirası şeklinde yatırılacak.