EKONOMİ
19 Ocak 2023 - 20:30

Kimlik numarasına göre ödemeler başladı! 50.000 TL'ye kadar ödeme almak için bu detaya dikkat: Kritik 3 gün süreci başladı

Son zamanlar da bankalar nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlara birçok olanak sunuyor. Bankaların yapmış olduğu bu kampanyayı görenler şok olacak. T.C kimlik numaranızı yazıp 50.000 TL nakit alabileceksiniz. İşte detaylar…

EKONOMİ
19 Ocak 2023 - 20:30
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Kimlik numarasına göre ödemeler başladı! 50.000 TL'ye kadar ödeme almak için bu detaya dikkat: Kritik 3 gün süreci başladı
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Bankalar son günlerde pek çok nakit kampanyası gerçekleştirdi. Bu durumda nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalara yöneliyor. kredi kampanyasına katılan vatandaşlara 50.000 TL’ye varan nakit ödeme alabilecekler.

banka

TC KİMLİK NUMARANIZI YAZIN! SON HANESİ 4,6,7 OLANLAR 50.000 TL ALACAK! 23-24 VE 25 OCAK’TA HESAPTA



T.C kimlik numarasının son rakamı 4,6.7 olan kişiler çok şanslılar. Sadece T.C. numarasının son rakamı 4,6,7 olan vatandaşlar bu imkândan faydalanabilecekler. Nakit ihtiyacı olan kişiler bankaların sunduğu fırsatları değerlendirip ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Gönderilen bilgileri bankalar değerlendirmeye alınacak ve yapılan incelemeler sonucunda vatandaşlar para çekebilecekler. Bu aşamada başvuru sahibinin kredi puanının 1200'ün üzerinde olması gerekmektedir. Uygun vatandaşlar 36 ay vadeli avantajlı kredi seçeneklerinden yararlanabilmektedir. Sonuçlar, uygun vatandaşlar bağlamında hızlı bir şekilde açıklanır. Üç dakikada sonuç almak ve kampanyadan dilediğiniz zaman faydalanmak için başvuru yapmanız gerekmektedir.

KİMLİK NUMARANIZI KONTROL EDİN

Şartlar sağlandıktan sonra vatandaşlar cep telefonlarına mesaj atarak başvuruda bulunabiliyor. Kredi puanları da telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. Kampanyaya katılan vatandaşlar ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilecek. En önemlisi ise kişisel kimlik numarasının son rakamının doğru olup olmadığına dikkat edilmesidir. Eğer ilgileniyorsanız, başvurabilirsiniz.

50.000 TL ALMAK İÇİN BAŞVURULAR

Cep telefonunuzdan verilen numaraya mesaj göndererek kampanyaya katılabilirsiniz ve sadece beş dakika içinde sonuçları öğrenebilirsiniz. Bu işlem şubeye gitmeden basit ve hızlıdır. Son günlerde mobil uygulama kullanımının artması bu kampanyalara katılımı kolaylaştıran bir sebep olarak görülüyor.

Banka hesabı olmayan vatandaşlar da kısa mesaj ile başvuru yapabilirler. Kredi talebinin onaylanması halinde vatandaş en yakın şubeye giderek belgesiz kredi kullanabiliyor. Ödeme yaparken kimlik numarasının son hanesinin önemli olduğunu bilmekte fayda var. Vatandaşların bu düşük oranları ve vadeleri kullanmasını kolaylaştıracak gibi görünüyor. Kampanyadan ideal şartlara sahip her vatandaş faydalanacaktır.

 


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