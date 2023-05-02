Kimlik numarasına göre yardım ödemeleri başladı! Hemen kontrol edin: 2.393 TL alacak kişilerden olabilirsiniz







SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlara yönelik düzenlenen sosyal destek ödemeleri insanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki şartlar nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi olan insanlara aylık düzenli olarak başvuru yaptıkları alana göre ödeme yapıyor. Ödemeler için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor ve PTT aracılığıyla alınıyor. Banka hesabı kullanan ve IBAN numarası paylaşan vatandaşlar ise ödemelerini banka aracılığıyla da talep edebiliyor.Aile destek paketinden faydalanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranıyor. Aynı zamanda başvuru yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Başvuru yapmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen müracaat edilebiliyor. Aynı zamanda dijital yöntemle e-Devlet sistemine giriş yaparak formu doldurup başvuru oluşturulabiliyor. Başvuru formunu dolduran ve başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar kimlikleri ile birlikte PTT şubelerine giderek ödemelerini düzenli olarak alabiliyor. Aile destek ödemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay düzenli şekilde veriliyor ve kişilerin ekonomik anlamda desteklenmesi amaçlanıyor.