Kimlik numarasını bildirene 2500 TL bayram yardımı! PTT başvuruları açtı







E-DEVLET ÜZERİNDEN TEK TIKLA 2 BİN 500 TÜRK LİRASI







SON BAŞVURU GÜNÜ: 17 NİSAN!



Ramazan Bayramı öncesi Aile Bakanlığı tarafından destek ve yardım ödemeleri yapılacak. Başvuru yapanlara 11 haneli TC kimlik numarasına göre bayram yardımı ödenecek ve başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ancak bayram yaklaştıkça yardım ödeme süresi kısalacak, bu yüzden acele etmek gerekiyor. Dakikalar içinde başvurunuzu tamamlayarak PTT'den 2 bin 500 Türk Lirası bayram yardımı alabilirsiniz.Ramazan Bayramı yaklaşırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ve destek ödemelerine devam ediyor. Bakanlık, 18 yaş üstü tüm vatandaşlar için 2 bin 500 Türk Lirası bayram yardımı vereceğini açıkladı. Tek kişinin başvurusu yeterli olacak ve başvuru işlemi e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile hızlıca tamamlanabilecek. Bayram yardımı olarak 2 bin 500 Türk Lirası ödeme yapılacak ve hane başına destek sağlanacak. Ancak, hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranıyor. Bu şarta uygun olan herkes bayram yardımı alma hakkına sahip olacak. Bayram yaklaştıkça süre kısalacağı için başvuruların acele edilmesi önem taşıyor. Bayram yardımı başvurusu için son tarih 17 Mayıs olarak belirlendi. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve 2 bin 500 Türk Lirası ödeme, bayram öncesinde PTT aracılığıyla yapılacak. Ayrıca, engelli vatandaşlar için özel bir düzenleme yapıldı ve yardım tutarı 3 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Sosyal yardım ve destek ödemeleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.Ramazan bayramına çok az bir zaman kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu sosyal yardım fırsatlarından yararlanmak için son başvuru tarihleri hızla yaklaşıyor. Bayram yardımı için ise son başvuru tarihi bugün. Bu nedenle başvuru yapmak isteyenlerin acele etmesi önemlidir. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor ve T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak gerekiyor. Başvuru formunu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak onay işlemini tamamladıktan sonra sonucu dakikalar içinde öğrenebilirsiniz. Bayram yardımı olarak 2 bin 500 Türk Lirası ödeme yapılacaktır. Hane başına verilen destek için tek şart, kişi başına düşen gelirin Asgari Ücretin üçte birinden az olmasıdır. Bu şarta uygun olan herkes başvuruda bulunabilir ve bayram yardımından yararlanabilir.