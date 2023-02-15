Kimlik numarasının son hanesi 2,4,6 olanlara duyuruldu! 80 bin TL nakit para almak için son şansınız!

T.C. kimlik numaranızın son hanesine göre ödemeler kredi alabileceğiniz kampanyaların devam ettiği bankalar tarafından açıklandı. Kimlik numaranıza göre başvurunuzu yaparak, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından gerçekleştireceğiniz kredi başvurularında, ihtiyaç kredisi kullanacak bütün vatandaşların uygun faizlerle kredi alabilecekleri kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 80.000 TL 24 ay vadeli kredi alacak vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından sunulacak bu krediler düşük faiz oranlarıyla beraber geri ödenebilmektedir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan bu kredi ödemelerinde şartları karşılayan bütün başvuru sahipleri istedikleri zaman kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalara, internet ya da cep telefonları aracılığıyla da erişebilecek.
TC KİMLİK İLE 80.000 TL KREDİ
Akbank ve Yapı Kredi Bankasının yapmış olduğu duyuruda, kredi alacak vatandaşların geçmiş dönemlerde kredi ve kredi kartı ödemelerini düzenli bir şekilde yapılması halinde kredi puanı sorgulaması ardından yüksek çıkmasıyla beraber 80.000 TL'ye varan kredi limitlerini kendileri belirleyebilmektedir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası yaptığı bu kredi kampanyasında nakit kredi alacak vatandaşların bazı koşullar kapsamında ödemelerini hızlı bir şekilde yaparak banka müşterisi olan bütün başvuru sahiplerine internet bankacılığı uygulaması aracılığıyla da başvuruda bulunabileceklerini açıkladı. T.C. kimlik numarası üstünden, Akbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden kısa mesaj atarak da kredi alabilmektedir. Kredi yazıp bir boşluk bırakıp T.C. kimlik numarasını yazarak 44 25'e mesaj gönderilmesi halinde başvuruda bulunabilirsiniz. T.C. kimlik numarası ile Yapı Kredi Bankası üstünden ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise mobil bankacılık ya da banka web sitesi aracılığıyla 80.000 TL kredi başvurusunda bulunabilmektedir.