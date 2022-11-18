Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza yatırdı PTT'den Bakın







T.C. kimlik numarasının son hanesine göre







Ayda 1.150 TL ödeme alabilirsiniz

Ödemeler illere göre değişiyor

Devlet destekleri yılsonunda da ödenmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım musluklarını sonuna kadar açtı. Kiralarını ödemekte zorlanan düşük gelirli kişiler için tanımlanan 1.150 TL kira yardımı ödemesi hesaplara yatırıldı. Sosyal güvencesi olmayan, yardıma muhtaç ve düşük gelirliler için ödenen yardım her ay düzenli bir şekilde yapılıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardım ödemelerinin hesaplara aktarıldığı duyuruldu. T.C. kimlik numaralarının sonu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olan vatandaşların hesaplarına 1.150 TL’ye kadar olan yardım ödemeleri yatırıldı. Ayda 715, 810, 905, 995, 1.085 ve 1.150 TL tutarlarında yapılan yardımları henüz almayan kişilerin de şartları karşılıyor olmaları halinde başvuru hakları bulunuyor.Devlet tarafından yapılan kira yardımında en önemli şart başvuru sahibinin düşük gelirli olmasıdır. Bakanlık tarafından başvurular incelendikten sonra onay alınması halinde aylık ödemeler PTT hesaplarına saat 00.00’dan itibaren yatırılıyor. Son dönemde kiralık ev fiyatlarının artması nedeniyle düşük gelirli birçok kişi barınma sorunu yaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sorunun önüne geçmek amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların kiralarını karşılıyor. Bu kiralar kimi illerde tam bir kira bedeline denk gelirken bazı illerde de kiranın büyük bir bölümünü karşılıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kira yardımını alabilmek için bazı şartların başvuru sahibiyle uyumlu olması gerekiyor. Bu şartlar kısaca şöyle sıralanıyor: Başvuru sahibinin sosyal güvencesi olmaması, Devletten emekli, dul ya da yetim aylığı almaması, Herhangi bir mülk sahibi olmamak, Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak, Düzenli aylık gelire sahip olmamak. Bu şartlara sahipseniz sizler de e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerinizi gerçekleştirerek her ay 1.150 TL’ye kadar nakit ödeme alabilirsiniz.Bakanlık kira yardımı yaparken bunu illerdeki ortalama kira fiyatlarına göre belirliyor. Buna göre illere göre yapılan kira yardım tutarları şu şekilde: Ankara, İstanbul, İzmir için 1.150 TL, Antalya, Adana, Bursa, Konya için 1.085 TL, Eskişehir, Mersin, Erzurum, Sakarya için 995 TL, Çanakkale, Tokat, Zonguldak için 905 TL, Düzce, Şırnak, Yozgat için 810 TL, Bolu ve Bingöl illeri için ise 715 TL. Devletten kira yardımı almak için başvurular e-Devlet üzerinden ve il müdürlükleri tarafından alınmaktadır.