Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza yatırdı PTT'den Bakın

Devlet destekleri yılsonunda da ödenmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım musluklarını sonuna kadar açtı. Kiralarını ödemekte zorlanan düşük gelirli kişiler için tanımlanan 1.150 TL kira yardımı ödemesi hesaplara yatırıldı. Sosyal güvencesi olmayan, yardıma muhtaç ve düşük gelirliler için ödenen yardım her ay düzenli bir şekilde yapılıyor.
T.C. kimlik numarasının son hanesine göreAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardım ödemelerinin hesaplara aktarıldığı duyuruldu. T.C. kimlik numaralarının sonu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olan vatandaşların hesaplarına 1.150 TL’ye kadar olan yardım ödemeleri yatırıldı. Ayda 715, 810, 905, 995, 1.085 ve 1.150 TL tutarlarında yapılan yardımları henüz almayan kişilerin de şartları karşılıyor olmaları halinde başvuru hakları bulunuyor.
Devlet tarafından yapılan kira yardımında en önemli şart başvuru sahibinin düşük gelirli olmasıdır. Bakanlık tarafından başvurular incelendikten sonra onay alınması halinde aylık ödemeler PTT hesaplarına saat 00.00’dan itibaren yatırılıyor. Son dönemde kiralık ev fiyatlarının artması nedeniyle düşük gelirli birçok kişi barınma sorunu yaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sorunun önüne geçmek amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların kiralarını karşılıyor. Bu kiralar kimi illerde tam bir kira bedeline denk gelirken bazı illerde de kiranın büyük bir bölümünü karşılıyor.