EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 12:17

Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza yatırdı PTT'den Bakın

T.C kimlik numaranızın son hanesine göre 1.150 TL ödemeler hesaba yatırıldı. PTT ATM'lerinden hemen kontrol edin.

EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 12:17
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kimlik numarasının sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Bakanlık 1.150 TL'yi hesabınıza yatırdı PTT'den Bakın


Devlet destekleri yılsonunda da ödenmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım musluklarını sonuna kadar açtı. Kiralarını ödemekte zorlanan düşük gelirli kişiler için tanımlanan 1.150 TL kira yardımı ödemesi hesaplara yatırıldı. Sosyal güvencesi olmayan, yardıma muhtaç ve düşük gelirliler için ödenen yardım her ay düzenli bir şekilde yapılıyor.

T.C. kimlik numarasının son hanesine göre

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardım ödemelerinin hesaplara aktarıldığı duyuruldu. T.C. kimlik numaralarının sonu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olan vatandaşların hesaplarına 1.150 TL’ye kadar olan yardım ödemeleri yatırıldı. Ayda 715, 810, 905, 995, 1.085 ve 1.150 TL tutarlarında yapılan yardımları henüz almayan kişilerin de şartları karşılıyor olmaları halinde başvuru hakları bulunuyor.



Devlet tarafından yapılan kira yardımında en önemli şart başvuru sahibinin düşük gelirli olmasıdır. Bakanlık tarafından başvurular incelendikten sonra onay alınması halinde aylık ödemeler PTT hesaplarına saat 00.00’dan itibaren yatırılıyor.

Son dönemde kiralık ev fiyatlarının artması nedeniyle düşük gelirli birçok kişi barınma sorunu yaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sorunun önüne geçmek amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların kiralarını karşılıyor. Bu kiralar kimi illerde tam bir kira bedeline denk gelirken bazı illerde de kiranın büyük bir bölümünü karşılıyor.

Ayda 1.150 TL ödeme alabilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kira yardımını alabilmek için bazı şartların başvuru sahibiyle uyumlu olması gerekiyor. Bu şartlar kısaca şöyle sıralanıyor:

Başvuru sahibinin sosyal güvencesi olmaması,

Devletten emekli, dul ya da yetim aylığı almaması,

Herhangi bir mülk sahibi olmamak,

Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak,

Düzenli aylık gelire sahip olmamak.

Bu şartlara sahipseniz sizler de e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerinizi gerçekleştirerek her ay 1.150 TL’ye kadar nakit ödeme alabilirsiniz.

Ödemeler illere göre değişiyor

Bakanlık kira yardımı yaparken bunu illerdeki ortalama kira fiyatlarına göre belirliyor. Buna göre illere göre yapılan kira yardım tutarları şu şekilde:

Ankara, İstanbul, İzmir için 1.150 TL,

Antalya, Adana, Bursa, Konya için 1.085 TL,

Eskişehir, Mersin, Erzurum, Sakarya için 995 TL,

Çanakkale, Tokat, Zonguldak için 905 TL,

Düzce, Şırnak, Yozgat için 810 TL,

Bolu ve Bingöl illeri için ise 715 TL.

Devletten kira yardımı almak için başvurular e-Devlet üzerinden ve il müdürlükleri tarafından alınmaktadır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
O ilde ekmek 5 TL oluyor! Ekmek alamayana pasta yedirecek zam geldi!
O ilde ekmek 5 TL oluyor! Ekmek alamayana pasta yedirecek zam geldi!
Bu tarihler arasında işe girenler EYT kapsamında! Son dakika: 1995- 1997 girişliler kontrol etsin
Bu tarihler arasında işe girenler EYT kapsamında! Son dakika: 1995- 1997 girişliler kontrol etsin
ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?
ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?
6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek başvurusu şartları neler? Ücretsiz koyun desteği şartları 2022
6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek başvurusu şartları neler? Ücretsiz koyun desteği şartları 2022
Asgari ücrette çifte formül! 2023 rakamı netleşiyor: En kötü senaryoda bile bu rakama yükselecek!
Asgari ücrette çifte formül! 2023 rakamı netleşiyor: En kötü senaryoda bile bu rakama yükselecek!
Son Haberler
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş...
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye...
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!...
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası H Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Ten Hag beni prove etti!
Ten Hag beni prove etti!
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Google o beklenen özelliği devreye aldı
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları yarıya inecek!
Perşembe sabahı soluğu A101'de alın kalmaz! Çay, un, peynir fiyatları...
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maç takvimi
Galatasaray Villarreal maçı ne zaman? Galatasaray Rayo Vallecano maçı...
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maç takvimi
Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı...
Tarihin en pahalı dünya kupası
Tarihin en pahalı dünya kupası