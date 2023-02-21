Kimlik numarasıyla başvurana dev ödeme! Herkes başvuru yapıyor: Tam 60.000 TL!

Maddi durumu sıkışık olanlar ve acil nakite ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi. Bankalar kampanyalarına devam ederken acil ihtiyaç kredisi kampanyası müşterilere sunuldu. Vatandaşlar uygun vaiz oranları, kredi miktarı ve birçok alanda dikkatli davranırken 60 bin TL kredi çekmek için fırsat sunuldu. İşte, 60 bin TL ihtiyaç kredisi için merak edilenler ve başvuru şartları...
QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
QNB Finansbank uygun faiz oranları ve müşterileri mutlu eden kampanyasıyla vatandaşların ilgisini çekti. İhtiyaç kredisinden yararlanmak için gerekli olan başvurular oldukça basit. 60 bin TL'ye varan krediden faydalanmak için mobil bankacılık ve internet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. T.C. kimlik, müşteri numarası ve şifreniz ile giriş yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi SMS başvurusu gerçekleşirken 5030 numarasına TC kimlik numarası gönderilerek kredi başvurunuz gerçekleşir. Şubeye giderek de aynı zamanda başvuruda bulunabilirsiniz.