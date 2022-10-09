Kimlikleriyle giden herkese 260 TL destek! Bakanlık tüm ailelere anında 260 TL ödeme yapıyor! Ödemeler PTT'den yapılacak..







BAKANLIK TÜM AİLELERE ANINDA 260 TL ÖDEME YAPACAK!











ELEKTRİK FATURASI DESTEK TUTARLARI

Soğuk kış günlerine kısa bir zaman kala yüksek faturaları nasıl ödeyeceklerini düşünen ailelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan yürekleri ısıtan bir yardım paketi geldi. Bu destek paketiyle düşük gelirli hanelerin elektrik faturalarını finansal olarak destekleyecek bir paket olarak tanımlandı.Elektrik fatura desteğinin nasıl yapıldığına dair araştırmalar devam ederken edinilen bilgilere göre kimlik belgeniz ve elektrik faturanız ile birlikte size en yakın PTT şubesine gitmeniz yeterli olacak. Elektrik faturası desteği kapsamında 260 liraya kadar PTT tarafından ödeme yapılacak. Desteğin miktarı ise hane halkının sayısına bağlı olacak.Elektrik faturalarına gelen son zamlarla birlikte yapılan destek ödemeleri 130 ile 260 lira arasında değişim gösteriyor.1-2 kişi yaşayan hanelere aylık 75 kW 130 TL 3 kişi yaşayan hanelere aylık 100 kW 173 TL 4 kişi yaşayan hanelere aylık 125 kW 216 TL 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kW 260 TL