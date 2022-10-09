EKONOMİ
09 Ekim 2022 - 10:33

Kimlikleriyle giden herkese 260 TL destek! Bakanlık tüm ailelere anında 260 TL ödeme yapıyor! Ödemeler PTT'den yapılacak..

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere faturalarına destek olabilmek adına harekete geçti ve yeni destek paketi açıkladı. Peki, elektrik faturası destek ödeneklerinden, fatura desteği ne zaman başladı? Elektrik desteği başvuru şartları neler? Elektrik faturaları ne zamana kadar desteklenecek? İşte tüm bu soruların cevapları..

EKONOMİ
09 Ekim 2022 - 10:33
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Kimlikleriyle giden herkese 260 TL destek! Bakanlık tüm ailelere anında 260 TL ödeme yapıyor! Ödemeler PTT'den yapılacak..


Soğuk kış günlerine kısa bir zaman kala yüksek faturaları nasıl ödeyeceklerini düşünen ailelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan yürekleri ısıtan bir yardım paketi geldi. Bu destek paketiyle düşük gelirli hanelerin elektrik faturalarını finansal olarak destekleyecek bir paket olarak tanımlandı.

BAKANLIK TÜM AİLELERE ANINDA 260 TL ÖDEME YAPACAK!

Elektrik fatura desteği

Elektrik fatura desteğinin nasıl yapıldığına dair araştırmalar devam ederken edinilen bilgilere göre kimlik belgeniz ve elektrik faturanız ile birlikte size en yakın PTT şubesine gitmeniz yeterli olacak. Elektrik faturası desteği kapsamında 260 liraya kadar PTT tarafından ödeme yapılacak. Desteğin miktarı ise hane halkının sayısına bağlı olacak.



Elektrik faturalarına gelen son zamlarla birlikte yapılan destek ödemeleri 130 ile 260 lira arasında değişim gösteriyor.

ELEKTRİK FATURASI DESTEK TUTARLARI

1-2 kişi yaşayan hanelere aylık 75 kW 130 TL

3 kişi yaşayan hanelere aylık 100 kW 173 TL

4 kişi yaşayan hanelere aylık 125 kW 216 TL

5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kW 260 TL

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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