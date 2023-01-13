Kimse borçlu kalmasın diye para muslukları açıldı! O kişilere 56 bin TL ödeme müjdesi! Görenleri hayrete düşürecek!

Kimlik numaranızdan başvuru yaparak, işlemlerinizi tamamlayacağınız bu kredi kampanyalarında başvuru şartlarını taşıdığınızda ödemeleriniz hızlı bir şekilde hesabınıza aktarılacaktır. T.C kimlik numarasından belirtilen şekilde başvurusunu yapan herkesin kredi ödemesi beş dakikada hesaplarına yatırılıyor.
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?Banka müşterileri, Akbank Direkt uygulamasından ya da SMS üzerinden 69.000 TL'lik kredi başvurularını kolaylıkla yapabilirler.
SMS ile başvuru yapmak isteyenler; T.C kimlik numaralarını yazıp 4425'e mesaj gönderdiklerinden başvurularını tamamlamış oluyorlar. Detaylı bilgi için Akbank resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.