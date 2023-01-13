EKONOMİ
13 Ocak 2023 - 07:45

Kimse borçlu kalmasın diye para muslukları açıldı! O kişilere 56 bin TL ödeme müjdesi! Görenleri hayrete düşürecek!

Yapı Kredi ile Akbank'ın yeni başlattığı ihtiyaç kredisi kapsamında, müşteriler T.C kimlik numaralarının son hanesine göre 69 bin liralık ödeme alabilecek. Peki, Yapı Kredi ve Akbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte, tüm detaylar...

EKONOMİ
13 Ocak 2023 - 07:45
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Kimse borçlu kalmasın diye para muslukları açıldı! O kişilere 56 bin TL ödeme müjdesi! Görenleri hayrete düşürecek!


Kimlik numaranızdan başvuru yaparak, işlemlerinizi tamamlayacağınız bu kredi kampanyalarında başvuru şartlarını taşıdığınızda ödemeleriniz hızlı bir şekilde hesabınıza aktarılacaktır. T.C kimlik numarasından belirtilen şekilde başvurusunu yapan herkesin kredi ödemesi beş dakikada hesaplarına yatırılıyor.

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Banka müşterileri, Akbank Direkt uygulamasından ya da SMS üzerinden 69.000 TL'lik kredi başvurularını kolaylıkla yapabilirler.



SMS ile başvuru yapmak isteyenler; T.C kimlik numaralarını yazıp 4425'e mesaj gönderdiklerinden başvurularını tamamlamış oluyorlar. Detaylı bilgi için Akbank resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 ihtiyaç kredisi

YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Banka müşterileri, banka şubelerinden ya da SMS üzerinden 69.000 TL'lik kredi başvurularını kolaylıkla yapabilirler. SMS üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin; T.C kimlik numaraları, aylık gelirleri ve doğum tarihlerini yazarak 4411'e mesaj atmaları gerekiyor.

SMS üzerinden yapılan başvuruların sonucu dakikalar içinde yapılan değerlendirmenin ardından kişiye yine SMS ile bildirilecektir.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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