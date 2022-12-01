Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 00:06

Kimse böylesini görmedi! Hamurda güveç tarifi görenleri iştiha getirdi! Hamurda güveç tarifi ve malzemeleri

Akşam yemekleri için farklı tarif arayışında olanlara şık görsele sahip yemek tarifi geldi. Mutlaka yapmanız gereken o tarif görseliyle beraber oldukça lezzetli. Hamurda güvenç tarifi ve malzemeleri haberimizde

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 00:06
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kimse böylesini görmedi! Hamurda güveç tarifi görenleri iştiha getirdi! Hamurda güveç tarifi ve malzemeleri


Davet sofralarını şıklaştıracak bu tarif yediden yetmişe herkeisn beğenisini topladı. Görselinin güzelliğiyle yedikçe yiyesiniz gelecek hamurda güveç tarifi merak konusu oldu. Ev halkı ve misafirlerden beğenileri toplayacağınız hamurda güveç tarifi ve malzemeleri...

HAMURDA GÜVEÇ MALZEMELERİ

Hamuru için:



3 su bardağı + 1 yemek kaşığı tepeleme un

1.5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 yumurta akı

İç malzemesi için:

400 gram kuzu kuşbaşı

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı kapya biber

1 orta boy soğan

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kara biber

1 çay kaşığı kekik

Üzerine sürmek için:

Yumurta sarısı

2 yemek kaşığı süt

TARİFİ

Hamurun yoğrulması için öncelikle derin kabın içerisine su, süt, kuru maya karıştırılarak üzerine yumurta akı ve tuz eklenerek yoğurma işlemi devam eder. Tereyağ ve üç su bardağı un eklenerek kontrollü şekilde hamur kıvamlı hal alana kadar yoğurulur. Hamur kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğrulur ve dinlenmeye bırakılır. Hamuru beklemeye alırken içeriği için harç hazırlanır. Tencere içerisine soğan, kapya biberi, yeşil biber, sarımsak eklenerek 5 dakika kavrulma işlemi yapılır. Üzerine kuşbaşı etleri eklenerek baharatlar eklenir pişirmeye bırakılır. Dinlendirilen hamurlar limon büyüklüğünde bezeler alınır ve taban şekilde hamur açılır. Hazırlanan hamurun üzeri iç harç ile doldurularak büzme işlemi yapılır. Düğme olarak kenar kısımlar bükülürken fırına vermeden önce yumurta sarısı sürülür ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında verilerek üzerine kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Bu çıtır peynirleri bir yiyen bir daha yiyecek! Kaşarın en lezzetli hali çıtır peynir tarifi
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Bu çıtır peynirleri bir yiyen bir daha yiyecek! Kaşarın en lezzetli hali çıtır peynir tarifi
Bu tarif sayesinde çay saatleri dolu dolu geçecek! Tarçınlı havuçlu keki hiç böyle yemediniz!
Bu tarif sayesinde çay saatleri dolu dolu geçecek! Tarçınlı havuçlu keki hiç böyle yemediniz!
Sütlü kabak tatlısı hiç denediniz mi? Yedikçe yiyesiniz gelecek olan o tarif ilgi gördü! Sütle kabak tatlısı tarifi
Sütlü kabak tatlısı hiç denediniz mi? Yedikçe yiyesiniz gelecek olan o tarif ilgi gördü! Sütle kabak tatlısı tarifi
Ciğer sevmeyenlere müjde! Lezzetiyle herkesi mest eden fırında ciğer tarifi ortalığı alt üst etti! Bu yemek kimseye yetmez böyle lezzet görülmedi
Ciğer sevmeyenlere müjde! Lezzetiyle herkesi mest eden fırında ciğer tarifi ortalığı alt üst etti! Bu yemek kimseye yetmez böyle lezzet görülmedi
Yelpaze kebabı görüntüsüyle herkesi mest etti! Kokusu mahalleyi saran yelpaze kebabı lezzetiyle yedikçe yedirtti
Yelpaze kebabı görüntüsüyle herkesi mest etti! Kokusu mahalleyi saran yelpaze kebabı lezzetiyle yedikçe yedirtti
Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç böyle lezzetli meyhane pilavı görülmedi
Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç böyle lezzetli meyhane pilavı görülmedi
Son Haberler
Büyük tehlike Dünya kuş gribi ile sarsılıyor
Büyük tehlike Dünya kuş gribi ile sarsılıyor
Milyonlarca öğrenci faydalanacak! Bakan Özer açıkladı: MEB'den öğrencilere ücretsiz yemek!
Milyonlarca öğrenci faydalanacak! Bakan Özer açıkladı: MEB'den öğrencilere...
Covidin kadınlar üzerindeki konuşulmayan etkisi
Covidin kadınlar üzerindeki konuşulmayan etkisi
Cristiano Ronaldo'ya Al Nasr'dan servet değerinde teklif! Çılgın bonservise evet dedi iddiaları ve tarihin en büyük imzası
Cristiano Ronaldo'ya Al Nasr'dan servet değerinde teklif! Çılgın bonservise...
Yapılan yeni araştırma: Yeşil Çay Alzheimer'a karşı koruyor
Yapılan yeni araştırma: Yeşil Çay Alzheimer'a karşı koruyor
Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 özelliğe sahip! Sizde yüksek IQ’lu olabilirsiniz! Karakter özellikleri tüm ipuçlarını veriyor
Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 özelliğe sahip! Sizde yüksek IQ’lu...
Ham bal kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor
Ham bal kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı...
Uzun zamandır ekranlardan uzak duruyordu! Güzel oyuncudan hayranlarını sevindirecek haber! Nesrin Cevadzade ekranlara bomba gibi dönüş yapıyor
Uzun zamandır ekranlardan uzak duruyordu! Güzel oyuncudan hayranlarını...
3 gelire 3 faizli kredi dönemi başlıyor! Evi olmayanlar hazırlandı: 0,69 faizle konut kredisi başlıyor
3 gelire 3 faizli kredi dönemi başlıyor! Evi olmayanlar hazırlandı:...
İki kez final yapmıştı! Kurtlar Vadisi'nden sonra o dizi de ekranlara dönmeye karar verdi! Bir zamanların sevilen dizisi 7 yıllık hasrete son veriyor
İki kez final yapmıştı! Kurtlar Vadisi'nden sonra o dizi de ekranlara...
Akbank kartı olanlar! Son saatlere girildi: Başvuranın kartına 60 TL yüklenecek, acele edin!
Akbank kartı olanlar! Son saatlere girildi: Başvuranın kartına 60...
Migros'ta 5 litre ayçiçek yağı 125 TL'ye düştü! O tarihe kadar sadece yetişen alabilecek!
Migros'ta 5 litre ayçiçek yağı 125 TL'ye düştü! O tarihe kadar...
Ekonomist Selçuk Geçer'den çelişkili dolar tahmini! Bu tahmin gerçek olursa yer yerinden oynar
Ekonomist Selçuk Geçer'den çelişkili dolar tahmini! Bu tahmin gerçek...
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Bu çıtır peynirleri bir yiyen bir daha yiyecek! Kaşarın en lezzetli hali çıtır peynir tarifi
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Bu çıtır peynirleri bir yiyen...
81 ilde geçerli olacak! Saat 01.00'dan sonra yasaklandı: Tepkiler çığ gibi büyüyor
81 ilde geçerli olacak! Saat 01.00'dan sonra yasaklandı: Tepkiler çığ...