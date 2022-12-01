Kimse böylesini görmedi! Hamurda güveç tarifi görenleri iştiha getirdi! Hamurda güveç tarifi ve malzemeleri







HAMURDA GÜVEÇ MALZEMELERİ







TARİFİ

Davet sofralarını şıklaştıracak bu tarif yediden yetmişe herkeisn beğenisini topladı. Görselinin güzelliğiyle yedikçe yiyesiniz gelecek hamurda güveç tarifi merak konusu oldu. Ev halkı ve misafirlerden beğenileri toplayacağınız hamurda güveç tarifi ve malzemeleri...Hamuru için:3 su bardağı + 1 yemek kaşığı tepeleme un 1.5 su bardağı süt 1 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı kuru maya 1 çay kaşığı tuz 1 yumurta akı İç malzemesi için: 400 gram kuzu kuşbaşı 2 adet yeşil biber 2 adet kırmızı kapya biber 1 orta boy soğan 3 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kara biber 1 çay kaşığı kekik Üzerine sürmek için: Yumurta sarısı 2 yemek kaşığı sütHamurun yoğrulması için öncelikle derin kabın içerisine su, süt, kuru maya karıştırılarak üzerine yumurta akı ve tuz eklenerek yoğurma işlemi devam eder. Tereyağ ve üç su bardağı un eklenerek kontrollü şekilde hamur kıvamlı hal alana kadar yoğurulur. Hamur kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğrulur ve dinlenmeye bırakılır. Hamuru beklemeye alırken içeriği için harç hazırlanır. Tencere içerisine soğan, kapya biberi, yeşil biber, sarımsak eklenerek 5 dakika kavrulma işlemi yapılır. Üzerine kuşbaşı etleri eklenerek baharatlar eklenir pişirmeye bırakılır. Dinlendirilen hamurlar limon büyüklüğünde bezeler alınır ve taban şekilde hamur açılır. Hazırlanan hamurun üzeri iç harç ile doldurularak büzme işlemi yapılır. Düğme olarak kenar kısımlar bükülürken fırına vermeden önce yumurta sarısı sürülür ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında verilerek üzerine kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.