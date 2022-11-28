Kimse onun elenmesini beklemiyordu! Gözyaşları sel oldu! Masterchef 27 Kasım kim elendi?







Masterchef 27 Kasım kim elendi?







Masterchef Türkiye’de adım adım finale doğru yaklaşılıyor. Masterchef 139.bölümde eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca oynanan takım oyunları ve bireysel oyunlar sonucunda dört isim eleme potasına kaldı. Yarışmanın en sevilen 4 isminden biri, diğerlerinden daha başarısız bir tabak çıkararak yarışmaya veda etti. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun yer aldığı Masterchef Türkiye’den bu hafta elenen isim belli oldu.Masterchef’in eleme potasına giren isimler Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga oldu. 4 isim şef tabağının aynısını yapmaya çalışarak eleme potasından çıkmak için mücadele etti. Bireysel oyunda en başarılı tabağı çıkaran ilk isim Burak Kaya oldu. Ardından da Gamze gecenin ikincisi oldu. Son ikiye Tolga ve Fatma Nur kaldı. Yarışmanın favori isimlerinden olan ikili heyecanla şeflerden alacakları puanları beklemeye başladı.Masterchef’te 27 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde elemeye kalan Fatma Nur ve Tolga arasından yarışmadan ayrılan isim Fatma Nur oldu. Yarışmadaki iddialı konuşmaları ve mutfaktaki becerisiyle adından söz ettiren Fatma Nur, defalarca kez eleme potasından kurtulmasına rağmen bu kez veda eden isim oldu. Yarışmadan gözyaşları içerisinde ayrılan Fatma Nur’a şefler ve yarışmacı arkadaşları destek oldu. Masterchef’e son veda eden isim Barış’tı. Fatma Nur, “ Barış’ı elemeden buradan gitmem “ şeklinde konuşmuştu. Barış’ın ardından yarışmadan elenen isim Fatma Nur oldu. Masterchef’ten elenen yarışmacılar sonrasında yarışmada 9 kişi kaldı. Yarışmada yeni dönem başlarken yarışmacılar ise son dördün önlüğünü giymek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor.