





DONDURULMUŞ LİMONUN MUCİZEVİ FAYDASI







Kimsenin bilmediği limon mucizesi! Kanser hastalığına birebir çözüm! Dondurulmuş limon faydaları say say bitmiyor. Dondurulmuş limon, laboratuvar testlerine göre kanserle mücadelede etkili olduğu kanıtlanan bir mucize olarak ortaya çıktı. Araştırmalar, limonun 12 farklı kanser türüne karşı faydalı olduğunu gösteriyor. İşte detaylar...Limonun dondurulmasıyla ortaya çıkan dondurulmuş limonun birçok mucizevi faydası bulunmaktadır. Dondurulmuş limon kabuğu, kanserden bağışıklık sistemine, bağırsak sağlığından mideye kadar birçok alanda insan vücudu için faydalıdır. Yapısındaki tazeliği ve besin değerlerini kaybetmeden donmuş halde bekleyebilen limon, suya, çorbalara veya çaya eklenebilir. İşte diğer ayrıntılar....Dondurulmuş limonun kanser hücrelerini önleyici ve yok edici etkisi olduğu laboratuvar testleriyle kanıtlanmıştır. Ayrıca kist, ur, yumru ve tümörleri küçülterek yok edebilme özelliği vardır. Mantar ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur, bağırsak kurtları ve parazitlerle mücadele eder. Dondurulmuş limon, limonun suyundan çok daha fazla vitamin içermektedir ve cildi gençleştirir, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Dondurulmuş limonun kullanımıyla stres ve sinir bozuklukları azalır. Dondurulmuş limonu kullanırken bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır, özellikle mide asidi sorunu olanlar, narenciye alerjisi olanlar, hamilelik ve çocuk gelişimi döneminde olanlar dikkatli olmalıdır.