EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 10:14

Kimyager kızlar tarlaya indi, verim arttı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan çiftçi Ali Rıza Coşkun, üniversiteli kızlar için “ortaklık” sistemi geliştirdi. Kurduğu ekosistem ile kadınların iş hayatına atılmasına öncülük eden Coşkun benzer şekilde üniversiteli kızların gelir elde etmesine de yardım ediyor.

EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 10:14
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Kimyager kızlar tarlaya indi, verim arttı

Başkentin Beypazarı ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ali Rıza Coşkun, üniversiteli genç kızlarla geliştirdiği çiftlik ekosistemi ile hem kadın istihdamını attırıyor bununla birlikte genç kızların iş hayatına atılmasına öncülük ediyor.

Coşkun'un kurduğu ekosistemde normal çalışan yer almıyor. Coşkun bunun yerine genç kızları, yetiştirilen ürünün belirli miktarı için pay sahibi yapıyor. Coşkun hasat sonu itibariyle ise ürünlerden kazanılan parayı genç kızlar ile paylaşıyor. Bu sistem ile tarladan neredeyse iki kat verim aldığını söyleyen Coşkun, paydaşları ile kazanmanın da mutluluğunu yaşıyor. Tarlada yetiştirilen ürünün kalitesinin ciddi ölçüde olduğunu ve çıkan ürünün, aracılar vasıtasıyla ülke dışına gönderildiğini söyleyen Coşkun, kalitenin arttırılması için kimya bölümü öğrencileri ile ortaklaşa çalışıyor. Yetiştirilen domateslerin ağırlığı ise yarım kiloyu geçiyor.

Paylaşmanın önemine vurgu yapan Coşkun, “35 yıldır tarımla uğraşıyoruz. Çocuklarla burada bir iş yapalım dedik. Bir iş tek başına kurulmaz; önce işi kuracaksın sonra paylaşacaksın. Bunları işe dahil ettiğin zaman hem daha fazla verim alıyorsun hem daha sık para kazanıyorsun bununla birlikte yapılan iş daha randımanlı oluyor. Onlara bir görev veriyorsun ve para kazanmayı öğretiyorsun. Onlar da daha sık heyecan daha iş yapma kapasitesi artıyor. Burada ortak edildiği zaman akşam geç saatlere kadar burada çalışabiliyorlar” diye konuştu. Tarlada işçi olarak çalışan ebeveynleri aracılığıyla Coşkun ile tanıştığını belirten Merve Işık da bu işi keyifle yaptığını belirterek, “Annemlerin burada çalışmasıyla başladık geçtiğimiz yıl. Onlar burada çalışırken biz de ziyarete gelmiştik. Bu şekilde planlar projeler kuruldu ve bu sene başladık” ifadelerini kullandı.

Coşkun'un hem de pazar alanında da kendilerine yardımcı olduğunu Huri Tiftik ise “Eniştem bize hangi ürünlerin hangi pazarlarda nasıl satılacağını buluyor. Biz de ona göre marullarımızı çeşit çeşit yetiştirmekteyiz. Marullarımızın kendi aralarında farklı yetiştirme günleri olduğu için zamanında ekerek ekosistemi döndürmeye çalışıyoruz. Marulu fideden dikilip, hale gönderilmesine kadar her alanda varız” dedi.

Doğukan Gürel - Cem Geçim

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Haber Editörü
Haber Editörü
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