Kini katran gibi olan 3 burç! Bu burçlar yapılan hiçbir şeyi unutmuyor!







KOÇ BURCU







İKİZLER BURCU

AKREP BURCU

Kişilerin karakter özelliklerinde rolleri bulunan burçlar büyük ölçüde etkili olurken burçların birbirinden farklı birçok özelliği de vardır. Fakat bazı durumlarda ortak özellikler bir hayli fazla. Bu orta özelliklerden olan kindar olmalarında ise o üç burç başta geliyor. Affetmeyi bilmeyen ve ölene kadar kin tutan o üç burç haberimizde yer almaktadır.21 Mart ve 20 Nisan tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler koç burcu olup genel özelliklerinde ise kendi sınırlarını bilmeleri etkili rol oynuyor. Koçların sınırlarının ihlal edilmesinden memnun olmazken hatayı da kolay kolay affetmezler.21 Mayıs ve 21 Haziran tarihleri arasında doğan ve hava elementine sahip olan ikizler genel özelliklerinde mantık çerçevesinde yaşarlar. Hayatlarına giren herkese fazlasıyla önem veren ikizler burçları aynı zamanda yüksek oranda kindarlıkta içlerinde beslerler. O yüzden ikizler burcuna yanlış yapmadan önce düşünmenizde yarar var.23 Ekim ve 22 Kasım tarihleri aralığına denk gelen akrep burçları her zaman kendi istekleri olsun isterler. Bu özelliklerinden ötürü akrep burçları ikili ilişkilerde çoğu zaman sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Yapılan yanlışları unutmadıkları gibi bu durum kindarlığa da geçiyor.