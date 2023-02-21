Kişilerin karakter özelliklerinde rolleri bulunan burçlar büyük ölçüde etkili olurken burçların birbirinden farklı birçok özelliği de vardır. Fakat bazı durumlarda ortak özellikler bir hayli fazla. Bu orta özelliklerden olan kindar olmalarında ise o üç burç başta geliyor. Affetmeyi bilmeyen ve ölene kadar kin tutan o üç burç haberimizde yer almaktadır.
YAŞAM
21 Şubat 2023 - 19:00
Kini katran gibi olan 3 burç! Bu burçlar yapılan hiçbir şeyi unutmuyor!
12 burcunda birbirinden farklı özellikleri yer alırken affetmeyen ve kin besleyen o burçlardan uzak durulması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu 3 burç bir kişiyle küstükten sonra asla tekrar barışmaz. İşte, kini ve inadı olan o 3 burç haberimizde.
YAŞAM
21 Şubat 2023 - 19:00