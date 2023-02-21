YAŞAM
21 Şubat 2023 - 19:00

Kini katran gibi olan 3 burç! Bu burçlar yapılan hiçbir şeyi unutmuyor!

12 burcunda birbirinden farklı özellikleri yer alırken affetmeyen ve kin besleyen o burçlardan uzak durulması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu 3 burç bir kişiyle küstükten sonra asla tekrar barışmaz. İşte, kini ve inadı olan o 3 burç haberimizde.

YAŞAM
21 Şubat 2023 - 19:00
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Kini katran gibi olan 3 burç! Bu burçlar yapılan hiçbir şeyi unutmuyor!


Kişilerin karakter özelliklerinde rolleri bulunan burçlar büyük ölçüde etkili olurken burçların birbirinden farklı birçok özelliği de vardır. Fakat bazı durumlarda ortak özellikler bir hayli fazla. Bu orta özelliklerden olan kindar olmalarında ise o üç burç başta geliyor. Affetmeyi bilmeyen ve ölene kadar kin tutan o üç burç haberimizde yer almaktadır.

KOÇ BURCU

21 Mart ve 20 Nisan tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler koç burcu olup genel özelliklerinde ise kendi sınırlarını bilmeleri etkili rol oynuyor. Koçların sınırlarının ihlal edilmesinden memnun olmazken hatayı da kolay kolay affetmezler.



Kindar olan burçlar

İKİZLER BURCU

21 Mayıs ve 21 Haziran tarihleri arasında doğan ve hava elementine sahip olan ikizler genel özelliklerinde mantık çerçevesinde yaşarlar. Hayatlarına giren herkese fazlasıyla önem veren ikizler burçları aynı zamanda yüksek oranda kindarlıkta içlerinde beslerler. O yüzden ikizler burcuna yanlış yapmadan önce düşünmenizde yarar var.

AKREP BURCU

23 Ekim ve 22 Kasım tarihleri aralığına denk gelen akrep burçları her zaman kendi istekleri olsun isterler. Bu özelliklerinden ötürü akrep burçları ikili ilişkilerde çoğu zaman sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Yapılan yanlışları unutmadıkları gibi bu durum kindarlığa da geçiyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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