SİYASET
26 Mayıs 2023 - 10:16

Kira fiyatlarını gündeme getiren Erdoğan: 'Cebri adımlar atmak zorundayız!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir canlı yayın programında kira artışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ikna edici tedbirlerin alınması gerektiğini savunarak, "Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın bu konuda çok sert tedbirler alması gerekiyor." diye konuştu.

SİYASET
26 Mayıs 2023 - 10:16
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Kira fiyatlarını gündeme getiren Erdoğan: 'Cebri adımlar atmak zorundayız!'


Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine iki gün kala gündemi değerlendirmek adına Kanal D ve CNN Türkiye ortak yayınına katılab Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın kendisine yönelttiği sorulara yanıtlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira ve emlak fiyatlarına da değindi ve konuya ilişkin şunları söyledi:



"Cebri adımlar atılmak zorunda. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın çok güçlü bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Bu işin en önemli derecedeki çıkış noktası toplu konuttur. Aşırı kâr hırsına 85 milyonu feda edemeyiz. Bu kapsamda deprem bölgesinde olan tüm konutları da hızla tamamlayacağız.

Kira fiyatlarını gündeme getiren Erdoğan Cebri adımlar atmak zorundayız

KRİZ TELLALLARININ SÖYLEMLERİNE KİMSE İNANMASIN

Açık ve net konuşuyorum. Bu kriz arayanların kriz konuşmalarına kimse kulak asmasın. Çok kötü olacak. Bu durumun başı Kılıçdaroğlu ile onun şürekasıdır. Vatandaşlarımıza bilinçle yol göstermeye çalışıyorlar.

Otelde IMF yetkilileriyle görüştüler. Ayrıca borç para almamızı da tavsiye ettiler. "Borç almak istemiyoruz" dedim. Bu tefecileri ne yapacağız? Daha önce bankacılık ve borsa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sürekli piyasayı manipüle etmeye çalışıyorlar.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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