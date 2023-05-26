Kira fiyatlarını gündeme getiren Erdoğan: 'Cebri adımlar atmak zorundayız!'













KRİZ TELLALLARININ SÖYLEMLERİNE KİMSE İNANMASIN

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine iki gün kala gündemi değerlendirmek adına Kanal D ve CNN Türkiye ortak yayınına katılab Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın kendisine yönelttiği sorulara yanıtlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira ve emlak fiyatlarına da değindi ve konuya ilişkin şunları söyledi:"Cebri adımlar atılmak zorunda. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın çok güçlü bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Bu işin en önemli derecedeki çıkış noktası toplu konuttur. Aşırı kâr hırsına 85 milyonu feda edemeyiz. Bu kapsamda deprem bölgesinde olan tüm konutları da hızla tamamlayacağız.Açık ve net konuşuyorum. Bu kriz arayanların kriz konuşmalarına kimse kulak asmasın. Çok kötü olacak. Bu durumun başı Kılıçdaroğlu ile onun şürekasıdır. Vatandaşlarımıza bilinçle yol göstermeye çalışıyorlar. Otelde IMF yetkilileriyle görüştüler. Ayrıca borç para almamızı da tavsiye ettiler. "Borç almak istemiyoruz" dedim. Bu tefecileri ne yapacağız? Daha önce bankacılık ve borsa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sürekli piyasayı manipüle etmeye çalışıyorlar.