Kira fiyatlarını gündeme getiren Erdoğan: 'Cebri adımlar atmak zorundayız!'

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine iki gün kala gündemi değerlendirmek adına Kanal D ve CNN Türkiye ortak yayınına katılab Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın kendisine yönelttiği sorulara yanıtlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira ve emlak fiyatlarına da değindi ve konuya ilişkin şunları söyledi:
"Cebri adımlar atılmak zorunda. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın çok güçlü bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Bu işin en önemli derecedeki çıkış noktası toplu konuttur. Aşırı kâr hırsına 85 milyonu feda edemeyiz. Bu kapsamda deprem bölgesinde olan tüm konutları da hızla tamamlayacağız.