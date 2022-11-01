YAŞAM
01 Kasım 2022 - 15:49

Kira gelir beyannamesi cezası nedir, ne kadar ödenir? Kira gelir beyanı tarihleri 2022

Kira gelir beyannamesi ne zaman verileceği, hangi tarihler arasında verileceği soruları akıllarda yer ediniyor. Kira gelir beyannamesi hakkında merak edilen detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte kira gelir beyannamesi tarihleri…

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 15:49
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Kira gelir beyannamesi cezası nedir, ne kadar ödenir? Kira gelir beyanı tarihleri 2022


Kira gelir beyannamesi verecek olan kişiler için Mart ayı önemli bir yere sahiptir. Bu ay içerisinde kira gelirinden elde edilen gelir vergisi hesaplamaları yapılır. Birkaç sene öncesine kadar vergi hesaplaması için vergi dairelerine giden vatandaşlar teknoloji ile birlikte artık elektronik olarak kolay bir şekilde sonuçlar öğrenilmektedir. Kira gelir beyannamesi vermeyen veya süreyi geçiren vatandaşlar hakkında cezai işlem başlatılır. Kira gelir beyannamesinin hangi tarihler arasında verileceği merak ediliyor. İşte kira gelir beyannamesi tarihleri…

KİRA GELİR BEYANI VERMEK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kira geliriniz ne kadar olursa olsun Kira gelirinden kazandığınız rakamın 3.600 TL olması istisna kabul edilir. Bu tutarda olan kira geliri için vergi alınmaz. Konut için yapılan elektrik, su gibi harcamalarda kira gelirinden düşerken vergi tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ancak vatandaşların kira gelir beyanı vermesi zorunludur. 2022 yılı için son tarih 25 Mart olarak belirlendi. Bu süreç içerisinde başvurular internet üzerinden ya da vergi dairelerinden yapılmaktadır. Kira gelir beyannamesi ne bulunmayan vatandaşlar 9.500 TL istisna tutarı kaybeder. Kısaca bu rakamda vergi içerisinde sayılacağından zarar etmiş olacaksınız. Tabi yapacağınız ödeme sadece bununla sınırlı kalmayacaktır. Bu kapsamda ödeyeceğiniz paranın üzerine gecikme cezası da eklenmektedir. Bu nedenle kira gelir beyan süresine dikkat etmek oldukça önemlidir.



kira gelir beyanı ne zaman verilir

KİRA GELİR BEYANI NASIL VERİLİR?

Eskiden vergi dairelerinden verilen kira gelir beyanı artık internet ortamından kolay bir şekilde yapılmaktadır. https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaranız ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra beyanname ekranına giderek sizden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız gerekir. Burada sizden kira geliriniz ve konutunuzda ilgili bazı bilgiler istenir. Ne kadar kira geliri elde ettiğinizi beyan etmeniz gerekir. Konut veya işyeri üzerinden daha önceki süreçte elde ettiğiniz gelirleri de sisteme girmeniz gerekir. Sistem üzerinde otomatik olarak yüzde 25 indirim yapılarak ödemeniz gereken vergi tutarı hesaplanır.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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