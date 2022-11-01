2012 yılında çıkarılan kanun kapsamında ev ya da işyeri kirası alan kişilerin gelir beyanında bulunması gerekmektedir. Kira gelir beyannamesi veren kişilerin elde ettiği rakamlar sonucunda yapılan hesaplamalar ile kira gelir vergi ödemesi yapması gerekir. Yıllık olarak 27.000 TL işyeri kira geliri, 3.600 TL konut kira geliri elde eden vatandaşların kira gelir vergisi ödemesi gerekir. Kira gelir beyannamesini bildirmeyen kişilere hangi cezaların verildiği merak ediliyor. İşte kira beyannamesi hakkında merak edilenler…
YAŞAM
01 Kasım 2022 - 15:30
Kira gelir beyannamesi nedir, neden verilir? Kira gelir beyannamesi vermeme cezası nedir? Kira gelir beyannamesi ceza tutarları 2022
Kira geliri beyannamesi verilmediğinde neler olacağı, cezasının olup olmadığı konusu araştırılıyor. Kira beyannamesi hakkında merak edilen tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte kira beyannamesi hakkında merak edilenler…
YAŞAM
01 Kasım 2022 - 15:30
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir