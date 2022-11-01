Kira gelir beyannamesi nedir, neden verilir? Kira gelir beyannamesi vermeme cezası nedir? Kira gelir beyannamesi ceza tutarları 2022







KİRA GELİR VERGİSİ, BEYANNAMESİ VERMEME CEZASI NEDİR?







KİRA BANKADAN ÖDENMEZSE CEZASI NEDİR?

2012 yılında çıkarılan kanun kapsamında ev ya da işyeri kirası alan kişilerin gelir beyanında bulunması gerekmektedir. Kira gelir beyannamesi veren kişilerin elde ettiği rakamlar sonucunda yapılan hesaplamalar ile kira gelir vergi ödemesi yapması gerekir. Yıllık olarak 27.000 TL işyeri kira geliri, 3.600 TL konut kira geliri elde eden vatandaşların kira gelir vergisi ödemesi gerekir. Kira gelir beyannamesini bildirmeyen kişilere hangi cezaların verildiği merak ediliyor. İşte kira beyannamesi hakkında merak edilenler…Kira gelir beyannamesi her yıl Mart ayında yapılmaktadır. Kira gelir beyannamesinde bulunan vatandaşlar beyanname vermeleri sonucunda çıkan vergi tutarını Mart ve Temmuz olmak üzere yıl içerisinde 2 taksitle ödemektedir. Kira gelir elde etmesine rağmen beyanda bulunmayanlar ya da düşük beyanda bulunanların tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanır. Kiranın bankadan ödenmemesi durumunda ceza verilirken beyanda bulunulması durumunda da ayrı ceza verilmektedir.2022 yılı itibariyle kira beyanında bulunmayan vatandaşların aldıkları kira bedelinin %5’i kadar ceza verilir. Ceza konut sahipleri için sadece mülk sahibine verilirken, işyeri kiralarında ise hem mülk hem de kiracıya cezai işlem uygulanır. Kira geliri için belirlenen rakam 3bin 600 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rakama kadar olan vergi tutarları için ödeme yapılmaz. Kira gelir beyanı verilmediğinde istisnai tutar ortadan kalkar. Yani bu kapsamda kira bedeli 3 bin 600 TL'den az olsa bile vergi ödemek durumunda kalırsınız. Vergiler bu tutar üzerinden hesaplanırken verginin iki katı kadar ceza ödemeniz gerekir. Aylık yüzde 1,40 gecikme faizi hesaplanır. Vergi Usul Kanunu’nda beyanname vermeyenler için iki kat 1. derece usulsüzlük cezası da öngörülmektedir.