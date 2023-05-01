Kira sorununa İspanya modeli geliyor! Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Bu haber sizi ilgilendiriyor!







YÜKSEK KİRALARA İSPANYA'DAN ÖNLEM











Türkiye'de pandemi sonrasında kira fiyatları yükselişe geçti ve ev sahipleri ile kiracılar arasında sorunlar yaşanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarını önlemek için hapis cezasının da gündemde olduğunu açıkladı. İspanya'da da yüksek kira fiyatları sorunu çözüm için yeni adımlar atıldı ve uzmanlar, bu önlemlerin Türkiye'de de uygulanabileceğini belirtiyor.Yükselen konut kiraları sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de gündemde. Bu sorunun önüne geçmek için farklı çözümler aranıyor.NTV'den edinilen habere göre, İspanya'da konut kiralarına hem üst sınır hem de vergi artışı getirmesi dikkat çekiyor. Yüzde 2'lik bir sınır kira artışına 2023'te, yüzde 3'lik bir sınır ise 2024'te uygulanacak. Ayrıca, iki yıldan uzun süre boş kalan evlerin emlak vergileri de yüzde 150'ye varan oranda artırılacak. Uzmanlar, İspanya'daki bu modelin Türkiye'de de uygulanabileceğini düşünüyor. Bu tür uygulamalar daha önce Birleşik Krallık ve Hollanda'da da kullanılmıştı ve uzmanlara göre, yatırım amaçlı konut alımı bu ülkelerde zorlaşmıştı. İlk konutun ardından alınan konutlar için ek vergi ödemesi gerekiyordu. Ayrıca Türkiye için de uygulanabilecek bir model var. Hindistan'da kullanılan bu yöntem daha çok devlet destekli üretimlere dayanıyor.