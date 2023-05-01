EKONOMİ
01 Mayıs 2023 - 18:15

Kira sorununa İspanya modeli geliyor! Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Bu haber sizi ilgilendiriyor!

Son zamanlarda Türkiye'de kira fiyatlarındaki artış, tartışma konusu haline gelmiş durumda. Bu durum, kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getirerek, çözüm için yeni formüllerin aranmasına neden oluyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarının önüne geçmek için hapis cezası önerisinde bulunmuştu. İspanya da Türkiye gibi yüksek kira fiyatlarıyla mücadele ederken, alınan önlemlerin Türkiye'de de uygulanabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. İşte İspanya Modeli'nin ayrıntıları...

EKONOMİ
01 Mayıs 2023 - 18:15
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Kira sorununa İspanya modeli geliyor! Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Bu haber sizi ilgilendiriyor!
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Türkiye'de pandemi sonrasında kira fiyatları yükselişe geçti ve ev sahipleri ile kiracılar arasında sorunlar yaşanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarını önlemek için hapis cezasının da gündemde olduğunu açıkladı. İspanya'da da yüksek kira fiyatları sorunu çözüm için yeni adımlar atıldı ve uzmanlar, bu önlemlerin Türkiye'de de uygulanabileceğini belirtiyor. 

YÜKSEK KİRALARA İSPANYA'DAN ÖNLEM

ispanya

Yükselen konut kiraları sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de gündemde. Bu sorunun önüne geçmek için farklı çözümler aranıyor.



NTV'den edinilen habere göre, İspanya'da konut kiralarına hem üst sınır hem de vergi artışı getirmesi dikkat çekiyor. Yüzde 2'lik bir sınır kira artışına 2023'te, yüzde 3'lik bir sınır ise 2024'te uygulanacak. Ayrıca, iki yıldan uzun süre boş kalan evlerin emlak vergileri de yüzde 150'ye varan oranda artırılacak.

Uzmanlar, İspanya'daki bu modelin Türkiye'de de uygulanabileceğini düşünüyor. Bu tür uygulamalar daha önce Birleşik Krallık ve Hollanda'da da kullanılmıştı ve uzmanlara göre, yatırım amaçlı konut alımı bu ülkelerde zorlaşmıştı. İlk konutun ardından alınan konutlar için ek vergi ödemesi gerekiyordu.

Ayrıca Türkiye için de uygulanabilecek bir model var. Hindistan'da kullanılan bu yöntem daha çok devlet destekli üretimlere dayanıyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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