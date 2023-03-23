2022'de getirilen kira artışlarına ilişkin yasal düzenleme yaklaşık üç ay sonra sona eriyor. Bu tarihten sonra kiraların nasıl yükseleceği belli değil. 2022 yılında kira artışlarına yüzde 25 zam sınırı getirildi. Bir yıllık kural yaklaşık üç ay geçerlidir. Peki o tarihten sonra ev sahibi zam oranını nasıl belirliyor, kiracının hakları neler? Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada kiracıların yükünü hafifletmek için geçen yıl getirilen yüzde 25 oranındaki zam sınırındaki uygulamanın "Uygulama Temmuz'da sona eriyor" şeklinde ifadeler kullanarak duyurmuştu. Bakan Nebati, aynı zamanda Temmuz ayından itibaren fiyatın otomatik olarak serbest piyasada belirleneceğini ve üst sınırın bir yıllık geçici süreç olduğunu açıklamıştı.
GÜNDEM
23 Mart 2023 - 14:04
Kira sözleşmelerindeki yüzde 25 zam sınırlamasında son 3 ay endişesi!
Milyonlarca insanın ortak sorunu hızla yükselen kiralardır. Daire arayanlar bütçelerine uygun ev bulamıyor ve kiracılar fiyat baskısıyla boğuşuyor. Bu konu göz önünde bulundurularak, geçen yaz kiracıları korumak adına önemli yasal düzenlemeler yapıldı ve kira artışlarına yüzde 25'lik bir üst sınır getirildi. Bir yıllık kural yaklaşık üç ay sonra sona ererken vatandaşları yeni bir endişe sarmaya başladı.
GÜNDEM
23 Mart 2023 - 14:04