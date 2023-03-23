Kira sözleşmelerindeki yüzde 25 zam sınırlamasında son 3 ay endişesi!













KİRA ARTIŞLARI NASIL OLACAK?

2022'de getirilen kira artışlarına ilişkin yasal düzenleme yaklaşık üç ay sonra sona eriyor. Bu tarihten sonra kiraların nasıl yükseleceği belli değil. 2022 yılında kira artışlarına yüzde 25 zam sınırı getirildi. Bir yıllık kural yaklaşık üç ay geçerlidir. Peki o tarihten sonra ev sahibi zam oranını nasıl belirliyor, kiracının hakları neler? Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada kiracıların yükünü hafifletmek için geçen yıl getirilen yüzde 25 oranındaki zam sınırındaki uygulamanın "Uygulama Temmuz'da sona eriyor" şeklinde ifadeler kullanarak duyurmuştu. Bakan Nebati, aynı zamanda Temmuz ayından itibaren fiyatın otomatik olarak serbest piyasada belirleneceğini ve üst sınırın bir yıllık geçici süreç olduğunu açıklamıştı.Programın sona ermesi, o tarihte yeni kira artışlarının uygulanacağı anlamına gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu ve bunun gibi diğer birçok soru, başvuru süreci sona erdiğinden beri kiracıları ve ev sahiplerinin kafalarını meşgul etti. Bilindiği üzere ev sahibi, sözleşme yenilendiğinde kirayı yılda bir kez artırabilir. Fakat; yeni düzenlemelerin olmaması durumunda kısıtlama süresi 1 Temmuz'dan sonra sona erecek. 30 Haziran'da 1 Temmuz'da yenileme yapan kiracılar ikinci limit artışına tabi olacak, 2 Temmuz'dan sonra yenileme yapan kiracılar yararlanamayacak. Bir günlük fark, artış oranında büyük bir fark yaratıyor.