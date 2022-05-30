EKONOMİ
30 Mayıs 2022 - 06:54

Kira uyuşmazlıklarına çözüm

Son dönemlerde artan enflasyon ile ev kiralarına gelen zamlar sebebiyle ev sahipleri ile anlaşmazlığa düşen kişiler mahkeme yollarına düşüyor. Kişi sayısının artmasıyla bu duruma bir çözüm bulundu. Konu hakkında konuşan Adalet Bakanı Berkir Bozdağ kira uyuşmazlıklarında ara buluculuğun zorunlu hâle getirileceğini söyledi.

EKONOMİ
30 Mayıs 2022 - 06:54
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Kira uyuşmazlıklarına çözüm

Son dönemlerde enflasyonun artmasıyla birlikte artan fiyatlardan en çok etkilenen kiracılar oldu. Ev bulmakta zorlanan vatandaşlar kiralarına gelen yüklü zamlar ile birlikte zor günler geçiriyor.E v sahipleriyle kira konusunda anlaşamayanlar ise mahkemelerin yolunu tutuyor. Kiralara gelen bu yüklü zamlar ve ev sahipleri ile yapılan kira sözleşmeleri konusunda önemli bir adım atılıyor. Konu hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,bu anlaşmazlıklar için alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin artırılarak, kira uyuşmazlıklarında ara buluculuğun zorunlu hâle getirileceğini aktardı. Konu iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında  daha önce zorunlu hale getirilen ara buluculuk yöntemi , kira uyuşmazlıklarında da artık uygulanacak. Kiraların ödenmemesi ve yapılan zamların fahişliği gibi konularda mahkemeye başvurulmadan önce tarafların ilk önce  ara bulucuya başvurmaları gerekeceği belirtildi.
Yöntem yüzde 99 başarılı
Adalet bakanı Bekir Bozdağ’ın konuyu özetlerken daha önce arabuluculuk yönteminin iş, ticaret hukuku ve tüketici hukukunda zorunlu hale getirildiği ve bu yöntemle birlikte 934 bin 780 dosya ihtiyarının sisteme kaydedildiğini belirtti.Toplamı 844 bin 667olan dosyaların 833 bin 667’sinın ise anlaşma ile sonuçlandığı aktarıldı.  Bu konuda arabulucuk yönteminin yüzde 99 başarılı olduğu görüldü.2 milyona yakın dosyada anlaşma sağlandı
Öte yandan ticari uyuşmazlıklarda 3 senedir 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66’sının anlaşma ile sonuçlandığı, tüketici uyuşmazlıklarda ise 2 senede 124 bin 255 dosyanın 65 bin 275’inde tarafların  anlaşma sağladığı görüldü.Yapılan bu yöntem ticari uyuşmazlıklar, tüketici uyuşmazlıkları, iş uyuşmazlıklarında bu yöntemin başarı oranı ise yüzde 69 olarak kayıtlara geçti. Toplamda sisteme kayıt olan dosyaların 2 milyona yakını anlaşma sağladı.
 

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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