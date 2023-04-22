Kira zamları böyle engellenecek! Puanlamaya uymayan ev sahibi yandı!





















Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kira artışlarına karşı yasal düzenleme çağrısı sonrasında, 8 milyon kiracının korunmasını hedefleyen adımlar bekleniyor. Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkısıyla kira artışına yasal fren çalışması yapılacak. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yerine üst sınırın getirilmesi düşünülen alternatif sistemde, taşınmazın yaşı, metrekaresi, konumu, niteliği gibi faktörler dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek. Bu düzenleme ile kiracıların, ev sahipleri tarafından yapılan yüksek kira artışlarına karşı daha fazla korunması hedeflenmektedir. Taşınmazın özellikleri ve bölge değerleri dikkate alınarak belirlenecek olan üst sınır, kiracıların daha adil ve dengeli bir kira artışı sürecine tabi olmalarını sağlayabilir. Bu adımlar, kiracıların ev sahipleri tarafından baskıya maruz kalmadan uygun kira koşullarında yaşamalarını destekleyebilir ve konut piyasasındaki dengelerin daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olacak.Kiracıları koruma amacıyla uygulanan yüzde 25'lik kira artışı tavanının temmuz ayında sona ereceği, ancak mevcut yasada 12 aylık TÜFE ortalamasının dikkate alınmasına rağmen, eski kiracıların ev sahipleri tarafından "fiyatı artır ya da evden çık" baskısına maruz kaldığı görüldü. Gayrimenkul Hukuk Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, batı ülkelerinde olduğu gibi kiraya üst sınır uygulamasında taşınmazın konumu, metrekaresi, taşınmazın yaşı, niteliği gibi kriterlerin de dikkate alınması gerektiğini belirtti. Şu anda, kira artışına üst tavan sınırının devam etmesi ve 5 yılı dolan kiracılardan rayiç bedel isteme süresinin uzatılması gibi seçeneklerin değerlendirildiği ifade edildi.Gayrimenkul Hukuk Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, mevcut uygulamanın bölge rayici ve ortalama kirayı dikkate almadan taşınmaz değerini belirlediğini ve bu durumun fırsatçılığa neden olabileceğini belirtti. Kiraz, taşınmazın konumu, yaşı, niteliği gibi faktörlerin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, mevcut sistemde kira sözleşmelerinde kiracı aleyhine herhangi bir değişiklik yapılamadığını ve kiracının haklarının Borçlar Kanunu'na göre belirlendiğini vurguladı. Kiraz, yeni sistemin daha adil bir yöntemle, belirli periyotlarda yeniden değerleme oranına göre güncellenmesi gerektiğini ekledi.