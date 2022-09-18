Kıraathanede okey oynarken vuruldu













Olay, 16.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede arkadaşları ile okey oynayan 24 yaşlarındaki M.Ö.'nün yanına gelen M.R.Ş. ile Y.Y. tabancayla 3 el ateş açarak kaza yerinde kaçtı. Açılan ateş sonucu sol bacağına iki mermi isabet alan M.Ö. yaralanırken, ihbar üzerine olayın gerçekleştiği yere polis ve sağlık personelleri yollandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahsın ilk ifadesinde olayı gerçekleştiren şahıslarla husumetinin bulunduğunu dile getirdiği belirtildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan buldu. Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.