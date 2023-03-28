Kiracı-ev sahibi ilişkilerinde şaşırtan teklif! Kiracılara 'yeterki evden çık' parası..













EV SAHİBİ, VERDİĞİ PARAYI BİRKAÇ AY İÇİNDE YENİ KİRACIDAN ÇIKARTMAYI AMAÇLIYOR'

“SINIRIN YÜZDE 25 PERFORMANSI ÇOK ZORLUK YARATIR”

İstanbul'da deprem sonrası yaşanan anormal kira artışları ev sahibi-kiracı ilişkilerini gündemde bırakıyor. Ev sahipleri ile kiracılar arasında fahiş kira artışları nedeniyle kavgalar, kavgalar ve hatta cinayetler yaşandı. Ancak ev sahipleri ile kiracılar için yeni bir dönem başlıyor. 2-3 kat fiyat farkı ile evini kiraya vermek isteyen ev sahibi, mevcut kiracıya evi boşaltması için para teklif etmeye başladıkları öğrenildi. Uzmanlar, kira artışları sonrasında evlerinin standartlarının düşük kalması nedeniyle kiracıların evlerinden çıkma tekliflerini geri çevirmesi üzerine ev sahiplerinin bu yönteme başvurduğunu söylüyor. Uzmanlar, geçen yıl Kira Artış Yasası ile getirilen yüzde 25'lik sınırın daire fiyatlarının yükselmesini engellemediğine inanıyor.İstanbul Emlak Ticaret Odasının başkanı olan Nizamettin Aşa, kiracı ile ev sahibi arasında karşılıklı anlaşma olması halinde hukuki bir sorun olmadığını söylerken, Tüketiciler Derneği Başkanı olan Aydın Ağaoğlu da kiralama fiyatlarına taban olacağını ve üst sınırın belirlendiğini söyledi.Türkiye'deki konut sıkıntısına vurgu yapan Ağaoğlu, “Son dönemde ülkemizde konut sıkıntısı giderek artıyor. Bu, kiraları ve ev fiyatlarını önemli ölçüde artırır. Bakın, Kanada'da yabancılara ev satmak yasak. Hollanda'da kiraya bir üst sınır getirildi ancak aynı zamanda kiralar da vatandaşların asgari ücreti 8 bin 500 lira aldığı noktaya kadar yükseldi. 10.000 liradan aşağı kiralayacak ev bulamıyordu. Hükümetimiz geçen yıl bir karar alarak düzenleme getirdi fakat kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlamak çözüm değil. Bu kapsamda bazı ev sahipleri 3000 liraya oturan kiracıdan kurtulamadığı için 10 bin liraya yanlarına oturuyor bunu çıkarmam lazım diyorlar. Ayda fazladan 7.000 lira kazanmak istiyorlar. Böyle bir faiz 12 ay için 140.000 lira olur. Orada kiracılara belli bir miktar para veriyor. Ev sahibinin amacı, bu parayı birkaç ay içinde yeni kiracıdan almaktır. Bazı emlakçılar da bu sorundan rahatsız. Yani ev sahibi üç bin liraya kurduğunuz kiracıyı kovun diyor. Sana bir haftalığına dört katı kiracı getireceğim diyorlar. Bu noktada kira alt limiti bulunmaktadır. Ülkemiz hukuku bir alt sınır öngörmektedir. Şehir emlak vergileri için emsal teşkil eden vergi matrahından yıllık kira bedelinin yüzde 5'inden az olamaz. Bir üst sınır belirleyelim. Örneğin yüzde 6 üst sınır sabitlenirse belediyedeki bugünkü değer bir milyon ise yıllık kira 60 bin lira, 12'ye bölündüğünde aylık 5 bin lira oluyor. Böyle bir üst sınır konulmalı, bunu Hollanda'da yaptılar, belli kriterler koydular. İlçelere göre, oda sayısı kaç, konforuna göre kaç metrekare, kira tavanı uygulanıyor. Bu dönemde, özellikle deprem sonrasında bir ülkenin artan konut ihtiyacını dikkate alarak daha vicdanlı davranmalıyız. Hepimizin cüzdanlarımıza değil vicdanımıza el atması gerekiyor” dedi.İstanbul Emlak Komisyonculuğu Bölüm Başkanı Nizamettin Aşa, "Bu sorunu duyduk ya da daha önce başımıza geldi. Mal sahibi ödemeyi teklif etti. Ancak fiyatın doğru olması gerekiyor. Ödeme eski. Son sayısı." kiracı çok az ve aynı ev yenisinden en az üç kat daha pahalı. Gerçekler katı ev sahiplerini kiracıları tahliye etmeye zorluyor. Kabul etmeyene ben ödeyeyim, kiranızı almayan gibi teklifler duyuyoruz. u, emlakçılarda bile olur. Ne de olsa, kiracı bu konuda yumuşarsa veya kabul ederse, bu bir anlaşmadır. Diğer bir deyişle, bir sözleşmede her iki tarafın da üzerinde anlaşabileceği hiçbir hukuki sorun yoktur. Bu konuda kimse bir şey söyleyemez" dedi.Kadıköy'de emlakçı Metin Arslanoğlu, apartman kira sorununun salgın olduğunu belirterek, "Özellikle yüzde 25 oranındaki sınır ihlali çok sorun yarattı. Son üç yılda 10 bin ila 15 bine çıktı kiralar. Arada bir fark var.Buradaki ev sahipleri 3.000 lira alıyorum diyorlar ama evim yüzde 25 zorla bağlandı. Kiracıya ben yüzde 25 kabul etmiyorum siz 7-8-9 bin demiş. Kiracı da yüzde 25 hakkını korumaya duyarlı. Ev sahipleri taşınman için sana yardım edeceğim, sana çok para vereceğim diyorlar, o yüzden bir şekilde o parayı geri almaya çalışıyorlar” dedi. 'BANA TAŞINMAK İÇİN PARA VERECEĞİNİ SÖYLEDİ' 4 yıldır Çekmeköy'de yaşadığını ve ev sahibinin emlakçı aracılığı ile taşınmak için ödeme teklif ettiğini belirten Emlakçı Hacı Karaduman, “4 yıldır birlikte yaşadığım ev sahibim 5 Ocak'ta beni aradı, kiramı da ödedi. Tutar 2500 lira, zam yapması gerekirken 2023 Nisan'ında 4 bin lira ödememi istiyor. Ben de onayladım. 27 Ocak'ta ev sahibi beni aradı ve evi sattığını söyledi ve daireyi boşaltmamı istedi. Nasıl boşaltabilirim? nereye gitmeliyim? İtiraz ediyorum. Sonra ev sahibinin emlakçısı beni aradı ve ona evden çıkmayacağımı söyledim. Daha sonra emlakçı evden çıkmamı istedi ve bana 5 aylık kira ve 15.000 lira vereceğini söyledi. Bizi kandırırlar, onların tuzağına düşmezdik. Kirayı ödemeye devam ediyorum. Bu kez ev sahibi bana tekrar mesaj attı ve 5000 lira kirayı ödemeyi sürdürmemi ifade etti. Ayrıca evi biri alırsa satacağını söyledi. Bir işletme sahibim ve yıllarını geçirmiş biri olarak bana bunu yapanlar, başkalarına da aynısını yapıyor" diye konuştu.