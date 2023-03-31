Kiracılar dikkat, son tarih yaklaşıyor! 2 Temmuz hazırlığı başladı... Ev sahipleri tek tek ilandan kaldırıyor







ERSİN ÇETİN: ÜÇ AY İÇİNDE KİRAYA VERİLEN BİR DAİRE İÇİN BİR YIL BOYUNCA YÜZDE 25 ZAM SINIRI GEÇERLİ











AVUKAT SİBEL ASLAN: DAVA SAYILARI ARTACAK





1 Temmuz tarihinde sona erecek olan yüzde 25 zam sınırı öncesinde, Türkiye genelinde pek çok konut sahibi kiralık evlerini ilandan kaldırıyor. Yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda, konut sahipleri kira ücretlerini serbest piyasa şartlarına göre belirleyebilecekler. Bu durum, kiralık ev ilanlarının sayısında azalmaya neden oldu.Türkiye Gazetesi'ne konuşan Yuvam Emlak sahibi Ersin Çetin, üç ay içinde kiraya verilen bir daire için bir yıl boyunca yüzde 25 zam sınırının geçerli olduğunu belirtti. 2 Temmuz 2023'te evini kiraya verenlerin ise bu sınırın dışında istedikleri zam oranını belirleyebileceklerini ifade etti. Bu durumun sektörde kulaktan kulağa yayıldığına dikkat çeken Çetin, birçok müşterisinin ilanlarını geri çektiğini ve 2 Temmuz'da kiraya vermek üzere anlaştıklarını söyledi.Ayrıca, yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla birlikte satılık konut fiyatlarının da yükseleceğini belirten Çetin, yatırım amaçlı ev almak isteyenlerin de artık daha fazla ilgi göstereceğini ifade etti.Avukat Sibel Aslan ise, mevcut kanun nedeniyle pek çok anlaşmazlık oluşacağını ve dava sayılarının artacağını öngördüklerini belirtti. Kiracıların, 1 Temmuz'dan sonra ev sahiplerinin inisiyatifine kalacaklarını söyledi. Kısacası, yüzde 25 zam sınırı öncesinde konut sahipleri kiralık ev ilanlarını geri çekerken, bu sınırın kalkmasıyla birlikte satılık konut fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Ancak bu durum, kiracı ve ev sahipleri arasında anlaşmazlıklara da neden olabilir.