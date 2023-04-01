Kiracılara kötü haber geldi! 1 Temmuz son tarih! Ev sahipleri artık isterse bunu yapabilecek... Milyonlarca kiracı kara kara düşünüyor!













1 TEMMUZ SON GÜN

EMLAKÇILAR AÇIKLADI: 2 TEMMUZ ÇOK GEÇ OLABİLİR

Ekonomik kriz sonucunda alınan önlemlerden biri de kiracılar ile ev sahipleri arasında yaşandı. Türk dolarının sert yükselişi nedeniyle ev sahiplerinin yüksek fiyatlara kiralamak istediği evler, kira mağduru olan çok sayıda vatandaşın artmasına neden oldu.1 Temmuz kiracılar için son gün! Milyonlar etkileniyor: Ev sahipleri isterlerse bunu yapabilirler - Binlerce kiracı, kiralarına zam yapmak isteyen ev sahipleri tarafından mağdur edildi. 2 bin TL olan ev kiraları bir anda 5 binin üzerine çıktı. Şimdi ise konut fiyatları 10 bin TL'yi geçince vatandaş adeta sırtını döndü ve piyasa bu anlamda regüle oluyor. Son verilere göre şubat ayında Türkiye'de 102 bin kiralık daire varken bugün bu sayı 91 bine düştü; Temmuz ayı yaklaştıkça bu sayının daha da düşmesi bekleniyor.Siparişin bir parçası olarak yüzde 25'lik bir kira tavanı belirlendi. Bu limit, güven kazanan kiracıların makul olmayan fiyat artışlarını engelledi. Yüzde 25'lik kira artışı maalesef 1 Temmuz'da bitiyor. Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde eski sistemde ev sahipleri serbest piyasa koşullarına göre kiralarını belirleyebilecekler. Bunu bir fırsat olarak gören birçok ev sahibi, gayrimenkulden boş kiralık mülkleri çekmeye başladı.Ev sahipleri durumu şöyle özetledi: "Üç ay kiralanan bir daire bir yıl için yüzde 25 zam sınırına tabi. 2 Temmuz 2023'te evinizi kiralarsanız zammı istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Bu durum sektörde yayılmaya başladı. Müşterilerimizin çoğu ilanlarını iptal etti, 2 Temmuz'da katılmayı kabul ettik. Örneğin bugün 10 bin lira kirası olan bir daire tutarsanız ev sahibi size yüzde 25 zam verebilir. Ancak, 2 Temmuz'dan sonra tutarsanız, bir yıl boyunca zam oranını yüzde 100'den fazla artırabilir.”