EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 21:48

Kiracılara müjde: Devlet kiranızın 995 lirasını ödüyor: e-Devlet'ten başvuru yapın

Kiracılara devlet desteği geldi. Kiralarının 995 lirasını devlet ödeyecek. e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 21:48
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Kiracılara müjde: Devlet kiranızın 995 lirasını ödüyor: e-Devlet'ten başvuru yapın


Devlet tarafından zor durumda olan ve geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar için yapılan yardımlara bir yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kirasını ödemekte zorlananlar için kira yardımı yapılıyor. Her ay yapılan bu destek için ihtiyaç sahipleri başvuru yapabiliyor. Bakanlığın yardım çalışmaları hızla devam ederken yardım tutarı da artırıldı.

Geçtiğimiz aylarda uygulamaya alınan aile destek paketi ile yapılan ödeme tutarı 450 TL iken 810 TL’ye yükseltildi. Bu yardımdan alabilmek için bazı şartların tamamlanıyor olması gerekmektedir. yardım tutarı 12 ay boyunca hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor.

Kira desteğinden kimler yararlanabilir?



Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan kira yardımından faydalanmak isteyen kişiler bu yardım ile aylık kira giderlerini karşılıyor. Kira yardımından faydalanabilmek için gerekli şartlar ise şunlar:

Sigortalı olarak bir yerde çalışmıyor olmak,

Devletten emekli, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

Bir mal varlığının bulunmaması,

Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında olmak,

Düzenli bir gelire sahip olmamak gerekmektedir.

Kira yardımından yararlanmak isteyen kişilerin ilk olarak yukarıdaki şartları taşıyor olması gerekiyor. bu şartlara sahip olan kişiler başvurularını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na iletecekler. Başvuru için gerekli evraklar ise şöyle sıralanıyor:

Başvuru sahibinin kimlik belgesi

Başvuru dilekçe örneği

Başvuru kira kontratı

Muhtaçlık / fakirlik belgesi

Kira desteği ne kadar?

Kira yardımından yararlanmak isteyenlerin bulundukları ile göre ödeme yapılmaktadır. Büyük şehirlerde destek tutarı daha fazla olurken diğer illerde de günümüz şartlarındadır. Güncel kira yardım ödemesi illere göre şöyledir;

Bursa, Adana, Konya, Antalya için 1085 TL

Ankara, İzmit, İstanbul için 1.150 TL

Sakarya, Mersin, Erzurum, Eskişehir için 995 TL

Tokat, Zonguldak, Çanakkale için 905 TL

Şırnak, Düzce, Yozgat için 810 TL,

Bingöl, Bolu için 715 TL ödeme yapılmaktadır.

Kira yardımı için e-Devlet sistemi üzerinden başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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