Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı apartman kiraları sürekli yükselmektedir. Bu sorun ev sahipleri ve kiracılar arasında çatışmaya neden olur. Bu konuda yeni bir Yargıtay kararı yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde uzun süredir kiracı olan bir kişi evin satılması haberini alınca şok yaşadı. Öte yandan evi satın alan kişi mevcut kiracıya "çık" teklifinde bulunsa da ciddiye alınmadı. Bunun üzerine yeni ev sahibi çareyi asliye hukuk mahkemesine başvurarak buldu. Ev sahibi mahkemedeki ifadesinde evi satın aldığını ve kiracıdan taşınmasını istediğini ancak kiracının evi boşaltmadığını söyledi. İkili arasındaki hukuk mücadelesi yıllarca sürdü. Mahkeme, kiracının evi boşaltmasına karar verdi. Mahkeme kararı olmamasına rağmen ısrarcı kiracı eskisi gibi evden çıkmamak için direndi.
GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 13:29
Kiracıları üzen haber! Yargıtay, zorunlu 'boşalt' kararına onay verdi..
Yargıtay'dan kiracıları oldukça üzecek bir karar alındı. Bilindiği üzere ev sahipleri kiracıları mahkemeye götürebilir ve evlerini tahliye edebilir. Yargıtay tarafından alınan kararda ise Mahkemenin "tahliye" kararına rağmen, kiracının evi boşaltmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararının bozulmasına hükmedildi.
GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 13:29