Kiracıları üzen haber! Yargıtay, zorunlu 'boşalt' kararına onay verdi..













YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı apartman kiraları sürekli yükselmektedir. Bu sorun ev sahipleri ve kiracılar arasında çatışmaya neden olur. Bu konuda yeni bir Yargıtay kararı yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde uzun süredir kiracı olan bir kişi evin satılması haberini alınca şok yaşadı. Öte yandan evi satın alan kişi mevcut kiracıya "çık" teklifinde bulunsa da ciddiye alınmadı. Bunun üzerine yeni ev sahibi çareyi asliye hukuk mahkemesine başvurarak buldu. Ev sahibi mahkemedeki ifadesinde evi satın aldığını ve kiracıdan taşınmasını istediğini ancak kiracının evi boşaltmadığını söyledi. İkili arasındaki hukuk mücadelesi yıllarca sürdü. Mahkeme, kiracının evi boşaltmasına karar verdi. Mahkeme kararı olmamasına rağmen ısrarcı kiracı eskisi gibi evden çıkmamak için direndi.Davacının ev sahibi daha sonra asliye ceza mahkemesine giderek kiracıyı Türk Ceza Kanunu'nun 154. maddesi uyarınca "haksız yere tecavüz" suçundan dava etti. Mahkeme, kiracının beraatine karar verdi. Davacı, uzun yıllar içinde yaşadığı talihsiz bir olayın mağduru olduğunu belirterek Yargıtay'da beraat kararı vermiştir. Yargıtay 8. Yargılama Dairesi emsal içeren bir kararı imzaladı. Kararda; sanığın ev sahibi lehine ceza almasına rağmen işgale devam ettiği ve tecavüzde bulunduğu vurgulanırken kararda şu ifadeler kullanıldı: “Davalının, davalıya suç konusu olduğu binayı satın almak ve binayı boşaltmak amacıyla dava açtığı tespit edilmiştir. “Taraflar arasında hukuka aykırı bir hukuki ilişki olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Bu itibarla, mesnetsiz beraat kararının hukuka aykırı olduğu, sanığın bina işgalinin hakka dayanmadığı anlaşılmaktadır."