Kiracıları yıkan haber! 1 Temmuz'dan sonra değişiyor: Ev sahipleri artık böyle yapabilecek













1 TEMMUZ SON GÜNÜ

2 TEMMUZ ÇOK GEÇ OLABİLİR

Yaşanan ekonomik krizle beraber alınan önlemlerden biri de kiracılar ile ev sahipleri arasında meydana geldi. Doların hızla yükselmesiyle birlikte ev sahiplerinin yüksek fiyatlara kiraya verdiği evler, kira mağduru olan vatandaş sayısını artırdı.1 Temmuz kiracıların için son günü! Milyonlarca insan etkileyecek. Ev sahipleri isterlerse bunu yapabilirler. Binlerce kiracı, ev sahiplerinin kira artışlarının kurbanı oldu. 2.000 TL olan kira bir anda 5.000 TL'yi geçti. Şu anda emlak fiyatları 10.000 TL'yi geçince vatandaş yüzünü çeviriyor ve piyasa o anlamda düzenleniyor. Son verilere göre Türkiye'de şubat ayında 102 bin kiralık daire varken bugün bu sayı 91 bine düştü. Temmuz yaklaştıkça bu sayının daha da düşmesi bekleniyor.Düzenlemenin bir parçası olarak, %25'lik bir kira tavanı belirlendi. Bu sınır, güvenilir diyen kiracılar açısından haksız fiyat artışlarını önledi. Maalesef %25'lik kira artışı 1 Temmuz'da bitiyor. Yeni düzenlemeler olmadan, eski sistemdeki ev sahipleri piyasa koşullarına göre kira belirleyebiliyordu. Birçok ev sahibi bunu bir fırsat olarak gördü ve boş kiralık mülklerini geri çekmeye başladı. Emlak açıklandı:Emlak sahiplerinin durum hakkında açıklaması şu şekilde oldu, 'Üç ay içinde kiraya verilen bir daire için bir yıl boyunca yüzde 25 zam sınırı geçerli. Şayet 2 Temmuz 2023'te evinizi kiraya verirseniz bu zam oranını siz istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Bu durum sektörde kulaktan kulağa yayıldı. Birçok müşterimiz ilanlarını geri çekti, 2 Temmuz'da girmek üzere anlaştık. Mesela 10 bin lira kirası olan bir daireyi bugün tutarsanız, ev sahibi yıl boyunca size yüzde 25 zam uygulayabilir. Ancak 2 Temmuz sonrası tuttuğunuzda sene içinde zam oranını yüzde 100 üzerine çıkarabilir'