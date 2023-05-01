Kiracıların uykuları kaçacak! 1 Temmuz'dan itibaren değişiyor: Milyonlarca kişi ev aramaya başlayacak













Yüzde 25 yıllık artış oranı üzerinden ev fiyatları zamlanırken kiracılar ve ev sahipleri karşı karşıya kaldı. Bununla beraber 1 Temmuz itibariyle İstanbul'da ki kira artışları yüzde 150 artış gösterdi. Gün geçtikçe artan kiralarla beraber aynı binadan bir daire 13 bin TL olurken diğerinin 3 bin TL olduğu görüldü. Uzmanlar tarafından yüzde 25 oranında kira sınırına hapis cezası geldiğinde krizin giderek büyüdüğüne vurgu yapıldı. Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, gündemde yer alan kira sınırının piyasanın gerçekliğinden uzak kaldığına işaret ederek yüzde 25 sınırına kimsenin uymadığına vurgu yaptı. Ankara'da bir yıl sonraya gün verilirken arabuluculuk sistemi kriz çözmesi durumunda yer aldı. Kiracı ve ev sahibi arasında başlayan çatışmaların başlıca nedeni ise artışın oranı oldu.Aynı binada kimisi 15 bin TL kira vererek otururken kimisi ise 3 bin TL kirada olduğuna değinen uzman isim Taylan, eski kiracıya yüzde 25 zam yapılmasına karşılık sektörün kira sınırının ihtiyaçlara göre belirlenmesi gerektiği yönünde ifadelerini kullandı.