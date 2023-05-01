EKONOMİ
01 Mayıs 2023 - 22:00

Kiracıların uykuları kaçacak! 1 Temmuz'dan itibaren değişiyor: Milyonlarca kişi ev aramaya başlayacak

Kiracıları yakından ilgilendiren haber gelirken emlak piyasalarının 1 Temmuz itibariyle artış yaşanacağı bilgisi verildi. 1 Temmuz 2023 tarihiyle beraber yasak 1 yıl daha uzatılması yönünde karara varıldı. İstanbul'da kiralar yüzde 150 artışa giderken 1 Temmuz sonrası fiyatların katlaması bekleniyor.

EKONOMİ
01 Mayıs 2023 - 22:00
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Kiracıların uykuları kaçacak! 1 Temmuz'dan itibaren değişiyor: Milyonlarca kişi ev aramaya başlayacak


Yüzde 25 yıllık artış oranı üzerinden ev fiyatları zamlanırken kiracılar ve ev sahipleri karşı karşıya kaldı. Bununla beraber 1 Temmuz itibariyle İstanbul'da ki kira artışları yüzde 150 artış gösterdi. Gün geçtikçe artan kiralarla beraber aynı binadan bir daire 13 bin TL olurken diğerinin 3 bin TL olduğu görüldü. Uzmanlar tarafından yüzde 25 oranında kira sınırına hapis cezası geldiğinde krizin giderek büyüdüğüne vurgu yapıldı.

Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, gündemde yer alan kira sınırının piyasanın gerçekliğinden uzak kaldığına işaret ederek yüzde 25 sınırına kimsenin uymadığına vurgu yaptı. Ankara'da bir yıl sonraya gün verilirken arabuluculuk sistemi kriz çözmesi durumunda yer aldı. Kiracı ve ev sahibi arasında başlayan çatışmaların başlıca nedeni ise artışın oranı oldu.



Kira fiyatları

Aynı binada kimisi 15 bin TL kira vererek otururken kimisi ise 3 bin TL kirada olduğuna değinen uzman isim Taylan, eski kiracıya yüzde 25 zam yapılmasına karşılık sektörün kira sınırının ihtiyaçlara göre belirlenmesi gerektiği yönünde ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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