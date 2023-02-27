Kiracılarına bunu yapan ev sahipleri yandı! 5.960 TL ceza ödemek zorunda kalacaklar!







DEPREMZEDELERDEN YÜKSEK KİRA İSTEYENLERE İDARİ YAPTIRIM GELİYOR!







BU SAYEDE FAHİŞ FİYAT UYGULAYANLARA 5.958 TL PARA CEZASI UYGULANABİLİR!

ÜST SINIR 89.571 TL!

TİHEK NEDİR?

Türkiye'nin deprem felaketinin yasını tuttuğu günlerde, kira fırsatçılarına karşı önlem alınması gerekiyor.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç "ayrımcılık yasağı" ihlal edilmesi durumunda depremzedelere karşı fahiş fiyat uygulayan ev sahiplerine yatırım uygulanabileceğini aktardı.TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, depremzedelerden yüksek kira talep edilmesi "dolaylı ayrımcılık" çerçevesinde yorumlanır, dolaylı ayrımcılığın tanımı şu şekildedir, "Bir gerçek veya tüzel kişinin, görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından nesnel olarak dezavantajlı konuma sokulması durumunda dolaylı ayrımcılıktan söz edilir". Kılıç, depremden etkilenen bölgelerdeki fahiş kira artışlarının barınma hakkını ihlal çerçevesinde değerlendirilebileceğini söyledi. Açıklamasında "Konut ve barınma hakkı, sosyal devletin en önemli gereklerinden biri olarak bireylere insan onuruna yaraşır asgari yaşam standardını sağlamanın en önemli aracıdır" diye konuşan Muharrem Kılıç, Avrupa Konseyinin 5 No'lu 2009 tarihli barınma hakkının uygulanması üzerine yayınladığı öneriye atıfta bulundu ve evlerin "ödenebilir" olması ve özellikle ülke içindeki kırılgan gruplara yönelik özel tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.Prof. Dr. Muharrem Kılıç, TİHEK'in ayrımcılık yasağı ihlallerini inceleme, araştırma, karara bağlama ve sonuçlarını izleme görevi olduğunu vurgulayarak, ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişinin kuruma başvuru yapabileceğini ve başvurunun valilikler veya kaymakamlıklar aracılığıyla da yapılabileceğini söyledi. Kılıç, depremzedelerden yüksek kira talep edilmesi, depremzedelere konut verilmemesi veya istihdamın sağlanmaması gibi eylemlerin insan hakları ihlali olduğunu belirtti ve TİHEK'in bu konularda idari yaptırım uygulama yetkisi olduğunu açıkladı. İhlal kararı verildiği takdirde ilgililer hakkında idari yaptırım kararı verilebileceğini ifade eden Kılıç, 2023 yılı itibarıyla yeniden değerleme sonucunda verilebilecek idari para cezasının alt sınırının 5 bin 958 TL, üst sınırının ise 89 bin 571 TL olduğunu aktardı.TİHEK, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kısaltmasıdır. Türkiye'de insan hakları ihlalleri ve ayrımcılıkla mücadele etmek, insan haklarını korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş bir kurumdur. TİHEK, 2016 yılında kabul edilen 6701 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kurumun başlıca görevleri arasında, insan hakları alanında politika önerileri geliştirmek, insan haklarına ilişkin şikayetleri incelemek, kamuoyu oluşturmak için çalışmalar yapmak ve insan hakları eğitimi vermek yer alır. TİHEK, bağımsız bir kurum olarak çalışır ve hükümetle bağlantılı değildir. Kurumun başkanı ve üyeleri, TBMM tarafından seçilir. Kurumun merkezi Ankara'dadır ve Türkiye genelinde faaliyet gösterir.