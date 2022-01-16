GÜNDEM
16 Ocak 2022 - 16:32

Kiracısının evine baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibinden kan donduran tehdit!

İstanbul'da geçtiğimiz hafta zamlı kirayı kabul etmeyen kiracısına baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, kan donduran bir tehditte bulundu. Akgün, Pazartesi günü tekrar saldıracağını belirterek bu kez bütün camları kıracağını söyledi.

GÜNDEM
16 Ocak 2022 - 16:32
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Kiracısının evine baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibinden kan donduran tehdit!
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde geçtiğimiz hafta 3 katlı bir binada evi olan 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, 2 yıldır kiracısı olan Suriye uyruklu aileye bin 200 lira olan ev kirasını 3 bin liraya çıkardığını söyledi. Kiracı zamlı kirayı kabul etmeyince de evinden çıkarmak istedi.







Kiracılar zamlı kira ödemeyeceklerini ve evden de çıkmak istemediklerini söylemesi üzerine Naim Akgün, baltayla kapıya dayandı ve kapıyı kırarak içeri girdi. Evde kiracıları varken eve giren ve evin diğer kapılarını da baltayla parçalaya ev sahibi olaydan sonra gözaltına alındı. 


Emniyette verdiği ifade sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Naim Akgün'ün kendisine yardım eden oğlu İhsan Akgün tutuklanırken, serbest kalan Naim Akgün, kiracılarından bir süredir şikayetçi olduğunu ve evinden çıkmasını istediğini belirterek Pazartesi günü tekrar saldıracağını ve bu kez de  evin camlarını kıracağını söyledi.

 
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