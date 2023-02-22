Finans
22 Şubat 2023 - 12:45

Kiracıya, ev sahibine devlet desteği! Bankada hesabı olanlar alacak: 24.000 TL'den başlıyor

Depremin ardından ülke acil durum barınaklarını seferber etmeye başladı. Afetzedelere ücretsiz yeniden yerleşim ve barınma yardımı sağlanmaktadır. Bir yılda ev sahiplerine 60 bin TL, kiracılara 24 bin TL verilecek. Her destek için hesap açma veya kiralama zorunluluğu yoktur. Peki depremzedeler nasıl başvurur? Detaylar için tıklayınız...

Finans
22 Şubat 2023 - 12:45
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Kiracıya, ev sahibine devlet desteği! Bankada hesabı olanlar alacak: 24.000 TL'den başlıyor


10.000 TL'lik yardıma ek olarak, afetzedelere yeniden yerleştirme yardımı olarak 15.000 TL ödenecek. Evleri yıkılan veya ağır ya da orta derecede hasar gören aileler için, eğer 12 aydır evin sahibiyseler, ayda 5.000. Kiracı ise aylık 2.000 TL kira bedeli ödenecektir.

 ATV Limanı'ndaki haberin ardından. Bakım ücretleri için kiralama sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur. Konut görevlileri, resmi görevlerini belgelemek için aynı yardımı alabilirler.Paylaşımlı apartman dairesinde sadece oturan kişi hasar durumuna göre tazminat alabilir.

24.000 yıllık kira, 15.000 TL taşınma desteği



Aile evinde yaşayan evli kişiler de yardım alabilirler. Bekarlar ve büyükanne ve büyükbaba gibi yaşlıların dairelerinde yaşayan kişiler de kiracı olarak kabul edilir. Ayrıca yılda 24.000 TL barınma yardımı ve 15.000 TL yer değiştirme ödeneği alıyorlar.Başka bir yerde yaşayan depremzedeler bile, ikamet ettikleri yer onaylanırsa yardım talebinde bulunabilirler. Kiralık konut yerine konteyner talebinde bulunanlar sadece 15.000 TL'lik taşınma yardımı alabiliyor.

Kimlik numarası ile ZİRAAT bankasından ödeme

Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılmaktadır. Banka hesabı açma zorunluluğu yoktur. Deprem Mağdurları T.C.kimlik numaraları ile paralarını alabiliyorlar.Para

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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