Kiracıya, ev sahibine devlet desteği! Bankada hesabı olanlar alacak: 24.000 TL'den başlıyor







24.000 yıllık kira, 15.000 TL taşınma desteği







Kimlik numarası ile ZİRAAT bankasından ödeme

10.000 TL'lik yardıma ek olarak, afetzedelere yeniden yerleştirme yardımı olarak 15.000 TL ödenecek. Evleri yıkılan veya ağır ya da orta derecede hasar gören aileler için, eğer 12 aydır evin sahibiyseler, ayda 5.000. Kiracı ise aylık 2.000 TL kira bedeli ödenecektir. ATV Limanı'ndaki haberin ardından. Bakım ücretleri için kiralama sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur. Konut görevlileri, resmi görevlerini belgelemek için aynı yardımı alabilirler.Paylaşımlı apartman dairesinde sadece oturan kişi hasar durumuna göre tazminat alabilir.Aile evinde yaşayan evli kişiler de yardım alabilirler. Bekarlar ve büyükanne ve büyükbaba gibi yaşlıların dairelerinde yaşayan kişiler de kiracı olarak kabul edilir. Ayrıca yılda 24.000 TL barınma yardımı ve 15.000 TL yer değiştirme ödeneği alıyorlar.Başka bir yerde yaşayan depremzedeler bile, ikamet ettikleri yer onaylanırsa yardım talebinde bulunabilirler. Kiralık konut yerine konteyner talebinde bulunanlar sadece 15.000 TL'lik taşınma yardımı alabiliyor.Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılmaktadır. Banka hesabı açma zorunluluğu yoktur. Deprem Mağdurları T.C.kimlik numaraları ile paralarını alabiliyorlar.