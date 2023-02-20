









KİRA DESTEK ÖDEMELERİ







Kirada oturanlar dikkat! Hane başı 2000-5000 TL kira yardımı verilecek! Tek bir şartı var. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar gelmeye devam ediyor. Ekonomik olarak zorluk çeken ve zor durumda ailelere verilen nakdi ödemelerin detayları haberimizde... İşte devletin vatandaşlara verdiği kira yardımı başvuruları ve başvuru koşulları...Ekonomik olarak zorluk çeken ihtiyaç sahibi ailelere devlet destek vermeye devam ediyor. Yapılan nakdi ödemelerin detayları ve şartları açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kira destek ödemesi yapılacak. Kira yardımından kimler faydalanabilir, başvuru koşulları nelerdir? İşte kira yardımı ile ilgili diğer detaylar...Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından devlet kesenin ağzını açtı. Yardım koşullarını artıran devlet zor durumdaki vatandaşlara 30 bin TL oranında destek ödemesi sağlayacak. Ödemelerin şartları ve koşulları belli oldu. 30 bin TL'ye kadar yapılan nakdi ödemelerin yanında aynı zamanda 1 sene boyunca depremzedelere kira yardımı verilecek. Verilecek bu kira yardımlarının fiyatları 2 bin ve 5 bin arasında değişiklik gösterecek. Peki bu kira yardımına nasıl başvurulur ve başvuru koşulları nelerdir? İşte kira yardımı ile bilgiler haberimizde...Devlet öncelikli olarak deprem bölgesi olarak belirtilen illere yardımlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ulaştıracak. Bu iller ise Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremde evi yıkılan vatandaşlar için evi yıkılan ve zarar gören vatandaşlar için öncelikli olarak 10 bin TL destek yardımı daha sonrasında 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak. Bunun arkasından ise kiracılar için 2 bin ev sahipleri için ise 5 bin TL kira yardımı yapılacak. Bu yardımlardan yararlanabilmek için ise yapılması gereken AFAD deprem zede kaydınızın oluşturulması. Kayıt olduktan sonra yardım ödemelerinden faydalanabilirsiniz.