Kirada oturanlara 595-755 TL arasındakira yardımı yapılacak







Kiracılara kira yardımı geldi







Son dönemlerin gündeminde olan koronavirüs salgınında durumu olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılmaya başladı. Zor dönemlerden geçildiği şu süreçlerde ise kirasını ödemekte zorlananlar için hükümet devreye girdi. Kirada oturanlara yardım amaçlı başlatılan bu yardımda 755 TL kira desteği verileceği açıklandı.Devlet yaşanan koronavirüs salgını üzerine kapatmaları çoğaltmasıyla beraber binlerce vatandaş isyan etti. Durumu git gide kötüye gidenler ve kirasını ödeyemeyecek duruma gelenler için harekete geçildi. Hazırlanan yardımlar kapsamında vatandaşlara her ay düzenli olarak 595 – 660 – 675 – 755 TL kira yardımında bulunulacağı kesinleşti. Kira yardımı ilk süreçte belirli kriterlere uyan vatandaşlar için belirli şehirlerde yapılacak. Sürecin devam etmesi sonrasında ise tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi bekleniyor.