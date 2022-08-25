EKONOMİ
25 Ağustos 2022 - 15:08

Kirada oturanlara 595-755 TL arasındakira yardımı yapılacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını üzerine gerçekleşen kapanmalar birçok kişiyi derinden etkiledi. Bunun üzerine harekete geçilerek ihtiyaç sahiplerine yardım mücadelesi başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusu üzerine kirada oturanlara 755 TL yardım verileceği açıklandı. Peki, kira yardımı kimlere yapılacak? İşte detaylar...

EKONOMİ
25 Ağustos 2022 - 15:08
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Kirada oturanlara 595-755 TL arasındakira yardımı yapılacak


Son dönemlerin gündeminde olan koronavirüs salgınında durumu olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılmaya başladı. Zor dönemlerden geçildiği şu süreçlerde ise kirasını ödemekte zorlananlar için hükümet devreye girdi. Kirada oturanlara yardım amaçlı başlatılan bu yardımda 755 TL kira desteği verileceği açıklandı.

Kira yardımı

Kiracılara kira yardımı geldi



Devlet yaşanan koronavirüs salgını üzerine kapatmaları çoğaltmasıyla beraber binlerce vatandaş isyan etti. Durumu git gide kötüye gidenler ve kirasını ödeyemeyecek duruma gelenler için harekete geçildi. Hazırlanan yardımlar kapsamında vatandaşlara her ay düzenli olarak 595 – 660 – 675 – 755 TL kira yardımında bulunulacağı kesinleşti. Kira yardımı ilk süreçte belirli kriterlere uyan vatandaşlar için belirli şehirlerde yapılacak. Sürecin devam etmesi sonrasında ise tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi bekleniyor. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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