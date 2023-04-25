Kirada 'yüzde 25' sınır süresi uzatılıyor! Fahiş kira isteyen ev sahiplerine hapis cezası da gündemde







"YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SÜRESİ UZATILACAK"







"HAPİS CEZASI GÜNDEMDE"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir canlı yayın programına katıldı ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, fahiş kira artışlarının yüzde 25'lik zam süresiyle onaylanması için çalıştıklarını da bildirdi. Bozdağ, yüzde 25'lik kira artışını uzatacağını ve fahiş kira artışlarının telafisi için çaba sarf edeceğini açıkladı. Bozdağ, fahiş kira artışlarının önüne geçmek için üç alternatifleri olduğunu belirterek, "Kiralara fahiş zam yapan hapis cezası alacak" dedi."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozdağ'a şunları söyledi: 'Büyük şehirlerde kiraların çok yükseldiğini görüyoruz. İnsani değil ahlaki. Fırsatçılıkla bu fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Nasıl bir mevzuat çıkacak? kira artışları temmuzda bitecek." şeklinde önerilerde bulunmuş ve ve Bakan Bozdağ'da bu önerilere karşılık olarak "Bu süre uzatılacak" yanıtını vermişti.Fhiş kira artılşarına yönelik herhangi bir yasal düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı hakkında sorulan bir sğruya yanıt veren Bakan Bozdağ, şöyle konuştu: Para cezası vakaları var. Bir ceza vermediğinizde, dava lehinize sonuçlansa bile insanların sonuçları artırması muhtemeldir. Hapis cezası veya adli idari para cezaları varsa, insanlar bu yasağa uymakta daha dikkatli olacaktır. Bir yandan süre uzatılması gündemizde. Piyasa koşullarına aykırı olarak uygunsuz bir avantaj elde edilmeye çalışılırsa, kanunen cezai yaptırımlar uygulanabilir. Aşırı kira artışlarının önüne geçmek için 3 alternatifi sizler için hazırladık. Bunlar arasında Hapis cezası, idari ya da adli para cezası gelebilir."