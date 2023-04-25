Kirada 'yüzde 25' sınır süresi uzatılıyor! Fahiş kira isteyen ev sahiplerine hapis cezası da gündemde

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir canlı yayın programına katıldı ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, fahiş kira artışlarının yüzde 25'lik zam süresiyle onaylanması için çalıştıklarını da bildirdi. Bozdağ, yüzde 25'lik kira artışını uzatacağını ve fahiş kira artışlarının telafisi için çaba sarf edeceğini açıkladı. Bozdağ, fahiş kira artışlarının önüne geçmek için üç alternatifleri olduğunu belirterek, "Kiralara fahiş zam yapan hapis cezası alacak" dedi.
"YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SÜRESİ UZATILACAK"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozdağ'a şunları söyledi: 'Büyük şehirlerde kiraların çok yükseldiğini görüyoruz. İnsani değil ahlaki. Fırsatçılıkla bu fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Nasıl bir mevzuat çıkacak? kira artışları temmuzda bitecek." şeklinde önerilerde bulunmuş ve ve Bakan Bozdağ'da bu önerilere karşılık olarak "Bu süre uzatılacak" yanıtını vermişti.