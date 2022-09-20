GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 22:42

Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti

Kayseri'de bin 100 TL'ye oturduğu evinden çıkarak ve ev bulamayan şahıs, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.

GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 22:42
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Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti


Kayseri'de yaşayan 50 yaşındaki Kalkan Karakoç, bin 100 TL'ye kirada oturduğu ev sahibinin kendi evine oturacağını söylemesi üzerine daireden çıktı. Bir süre ev arayan Karakoç, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.



Yardım beklediğini kaydeden Kalkan Karakoç, “Önceki evimde bin 100 TL'ye kirada oturuyordum. Kiralık ev bulamadım. Ben de dükkanıma geldim. Evim şuanda dükkanımda. Ne yapacağımı bilmiyorum. 3 tane çocuğum, 1 eşimle beraber burada kalıyoruz. Burada banyo bile yapamıyoruz. Çocukları havuza götürüyorum. Burada çok zorlanıyoruz” dedi.

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Haber Editörü
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