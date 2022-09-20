Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti













Kayseri'de yaşayan 50 yaşındaki Kalkan Karakoç, bin 100 TL'ye kirada oturduğu ev sahibinin kendi evine oturacağını söylemesi üzerine daireden çıktı. Bir süre ev arayan Karakoç, 3 çocuğu ve eşiyle beraber dükkanına yerleşti.Yardım beklediğini kaydeden Kalkan Karakoç, “Önceki evimde bin 100 TL'ye kirada oturuyordum. Kiralık ev bulamadım. Ben de dükkanıma geldim. Evim şuanda dükkanımda. Ne yapacağımı bilmiyorum. 3 tane çocuğum, 1 eşimle beraber burada kalıyoruz. Burada banyo bile yapamıyoruz. Çocukları havuza götürüyorum. Burada çok zorlanıyoruz” dedi.