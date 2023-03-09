Kiralık evde oturanları ilgilendiriyor: Artık bunun üzerinde yapılamayacak!







KİRA ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK







Ev sahiplerinin son dönemlerde çok yüksek oranlarda kira artırmak istemesi vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Peki artık kira oranları hangi oranlarda artırılacak? Yeni önlemler ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son dönemlerde ve özellikle deprem felaketi sonrasında bazı ev sahiplerinin evlerine yüksek oranlarda zam yapmaya kalkması insanları epey zorluyor. Mart ayında yapılacak kira artık oranları Şubat ayındaki enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla belirlendi. Konu ile ilgili uzman isimler kira artışları ile ilgili yorumlarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında birçok vatandaş kendi şehrini bırakarak farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldı.Birçok şehirdeki ev sahipleri ise kira oranlarını fahiş şekilde artırmaya başladı. Ancak TÜFE oranı açıklandıktan sonra gelen kararlara göre artık ev sahipleri zamları yüzde 25 oranından fazla yapamayacak. Uzman isimler şu açıklamalarda bulundu; 'Deprem felaketinden sonra karşılaşılan kira artış oranları herkesi rahatsız ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamaya göre 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artış oranları yüzde 25 oranını geçemeyecek. Kiracı vatandaşların bu şekilde bir hakları var. Aynı zamanda bu orandan daha yüksek kira artışı isteyen ev sahiplerinden şikayetçi olma hakkı da var. Deprem felaketinden sonra başka şehirlere gitmek zorunda kalan vatandaşlar için yetkililerin çalışmaları da devam ediyor.'