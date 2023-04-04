Kiralık evlerde flaş düşüş! İstanbul'un o ilçelerinde dip yaptı: Nedeni ortaya çıktı!







EMLAKÇILAR ÖNCE BİLGİ VERİYOR SONRA KİRAYA VERİYOR







13 BİN LİRALIK DAİRE 11 BİN LİRAYA KADAR DÜŞTÜ





9 BİNE KADAR DÜŞTÜ





Son yaşanan deprem felaketinin ardından, birçok kişi deprem endişesi taşıyor. Bazı vatandaşlar, yaşadıkları ya da yaşayacakları binaların deprem riskine karşı güvenli olup olmadığını öğrenmek için öncelikli olarak harekete geçiyorlar. Diğer bir kısım vatandaşlar ise riskin daha düşük olduğu bölgelere yöneliyorlar. Bu durum, son zamanlarda artan kira fiyatlarını da etkiliyor. Özellikle İstanbul'un fay hattına yakın ilçelerinden biri olan Bakırköy'de, eski binaların kiraları ortalama 2 bin TL düşerken, yeni binalara talep artıyor.Bakırköy'de, 13 bin TL'lik kiralık eski dairenin fiyatı, deprem riski nedeniyle 11 bin TL'ye kadar düştü. Bu düşüş, kentsel dönüşüme girme ihtimali olan binaların büyük bir kısmından kaynaklanıyor. Emlakçılar da bu durumun farkında oldukları için, kentsel dönüşüme girebilecek binaları kiralamak isteyen vatandaşlara bilgi veriyorlar. Bu sayede, insanlar daha güvenli binalarda yaşama şansına sahip oluyorlar.Bakırköy'deki bir emlakçı olan Mukadder Selim, son deprem nedeniyle eski dairelere olan ilginin azaldığını ve yeni dairelere talebin arttığını belirtti. Vatandaşların deprem riski yüksek ilçelerden endişe duyduklarını ve daha güvenli yerlerde oturmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Selim, 13 bin liralık daireleri 12-11 bin liraya kadar kiraya verebildiklerini söyledi. Bu durumun kentsel dönüşüm sürecine de yansıdığı ve emlak piyasasında belirgin bir değişime sebep olduğu açıkça görülmektedir.Mukadder Selim, Bakırköy'deki kentsel dönüşüm projelerinde yer alacak evlerin büyük bir kısmının 40-50 yıllık binalar olduğunu ve bu binalarda oturanların gelir düzeyinin orta seviyede olduğunu belirtti. Kentsel dönüşümün maddi bir yükü olduğundan, eski binalara olan talebin azaldığını ve daire fiyatlarının düştüğünü söyledi. Selim, 11 bin liralık bir kiralık daireyi 10-9 bin liraya kadar kiraya verebildiklerini ancak müşterileri eski binaların risk altında olduğu ve her an kentsel dönüşüme girebileceği konusunda uyardıklarını ifade etti. Bu bilinçli yaklaşım, insanların daha güvenli yaşam alanlarına taşınmalarını teşvik ederek deprem riskini en aza indirmeye yardımcı olabilir. Mukadder Selim, depremden endişe duyan vatandaşların yeni bölge arayışında olduğunu ve özellikle Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Karadeniz bölgelerine yönelik talebin arttığını söyledi. Vatandaşların deprem riskine karşı ikinci bir plan yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Selim, bu durumun İstanbul'daki emlak piyasasına etkilerinin olduğunu belirtti. Ancak Selim, kentsel dönüşüm projeleriyle deprem riskinin azaltılması için çalışmaların sürdüğünü ve insanların daha güvenli yaşam alanlarına taşınmaları gerektiğini vurguladı.