Kirası yüksek olanlar kaçırmasın! Aile Bakanlığı 11.940 TL birden ödeyecek e-Devlet'ten başvuru yeter







Devletten kira desteği başladı!







Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Hayat pahalılığının zirve yaptığı bu dönemde devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri devam ediyor. Kira fiyatları, gıda fiyatları ve diğer giderler derken vatandaşların cepleri boş kalıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruma el atarak ihtiyaç sahiplerinin kiralarını ödemeye başladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların eğitim, gıda, kira gibi giderlerini karşılamaları amacıyla sosyal destek yardımı yapıyor. Son dönemde kira fiyatlarının hızla yükselmesi sebebiyle birçok vatandaş kirasını ödemekte güçlük çekiyor. Bu noktada Bakanlık devreye girerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara kira desteği sağlıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kirasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara bin 500 TL’ye kadar kira yardımı yapacaklarını belirtti. Bu yardımdan dul, emekli, yetim maaşı olan ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar kira yardımına başvuru yapabilecek. Bunun yanında gelir testi sonucunda muhtaçlığı ispatlanan kişilerin de başvuru hakkı bulunuyor.Kira yardımı almak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet’e giriş yapan kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfası üzerinden başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabilecekler. Kısa süre içerisinde başvurusuna olumlu yanıt alan kişiler, kira yardımı ödemelerini PTT şubelerinden ve ATM’lerinden alabilecekler. Bakanlık tarafından sağlanan kira yardımları kişinin yaşadığı şehirlere göre değişiklik gösteriyor. Buna göre Ankara, İzmir ve İstanbul’da yaşayanlar için 1.150 TL, Adana, Antalya, Bursa ve Konya için 1.085 TL, Erzurum, Eskişehir, Sakarya ve Mersin için 995 TL, Zonguldak, Çanakkale ve Tokat için 905 TL, Yozgat, Düzce ve Şırnak için 810 TL, Bolu ve Bingöl illeri için ise 715 TL kira yardımı yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşların bu yardımdan yararlanabilmesi için dul, emekli, yetim maaşı olması ya da sosyal güvencesi olmaması ile fakirlik durumunu ispatlayabilmesi gerekmektedir. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alındıktan sonra olumlu değerlendirilirse kısa süre içerisinde yukarıda belirtilen tutarlarda ödeme yapılmaktadır. Ödemeler PTT şubeleri ve PTT ATM’leri aracılığı ile yapılmaktadır.