Kirası zar zor ödeyenlere müjdeli haber! Başvurana 18 aylık dev destek geliyor: Ayda 3.500 TL kira yardımı yapılacak!

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek kentsel dönüşüm projelerine ve ödemelerine hız verdi. Detaylar haberimizde…
18 AY BOYUNCA HESAPLARA 3.500 LİRA YATACAK! BAKANLIK PEŞ PEŞE AÇIKLADI! BAŞVURANA HER AY VERİLİYOR! İL İL TAM LİSTE...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm söz konusu kira yardımlarına ilişkin sürekli olarak ardı ardına açıklamalar yaptı. Başvuru yapanlara 18 ay boyunca kesintisiz olarak 3.500 Türk lirası yatırılacağını bildirdi. İşte il il tam liste detayları… Kentsel Dönüşüm Kiralama yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar genellikle bu konuya ilişkin detayları araştırıp merak ediyorlar. Kentsel Dönüşüm Kiralama yardımlarıyla alakalı önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından 2023 Kentsel Dönüşüm Kira yardımının detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kentsel dönüşüm kira ödemeleri, finansman ve faiz desteği sağladıklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm kira desteğinin artacağını söyledi. NTV'nin haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm için kira desteği miktarının artacağını ve kira desteğinin ne zaman verileceğini açıkladı. Hükümet, kentsel dönüşümü kolaylaştırmak için kademeli olarak yeni adımlar atıyor. 6306 sayılı Afet Riskli Bölgelerin Yenilenmesi Hakkında Kanun uyarınca, güvenli olmayan binalarda oturan ve evini yenilemek isteyen vatandaşlara devlet tarafından kira yardımı sağlanmaktadır. Riskli yapılarda oturan daire ve iş yeri sahiplerine 18 ay süreyle belirlenen tutarlarda kira desteği verilmektedir. Bu süre ancak 48 ay şeklinde uygulanabiliyor. Kentsel gelişim kira desteğinin süresi, tehlikeli bölge dışındaki tehlikeli binalar için 18 ay, tehlikeli binalar ve yedek binalar için 48 aya kadardır. Öte yandan, kiracılar bir defaya mahsus olmak üzere mevcut miktarın iki katı kira yardımı ve sınırlı malik olarak mülkte geçici olarak ikamet etmeleri halinde 5 ay boyunca kira yardımı alabilirler.