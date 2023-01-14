Kirasını ödemekte zorluk yaşayanlar hemen PTT'ye koşsun! Bu şartları taşıyan herkes T.C kimlik numarasının son rakamına göre 1500 TL alacak







KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?







KİRA YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

KİRA YARDIMI NE KADARDIR?

'Sosyal destek paketi' kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan kira yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara aylık 1500 TL ödeme yapılıyor. Başvuru şartını taşıyan herkes 1 ay boyunca kesintisiz olarak kira yardımı almaya hak kazanıyor.Kira yardımı almak isteyen vatandaşların taşıması gereken şartlar şunlardır:- Herhangi bir işte çalışmıyor olması, - Emekli, dul ya da yetim maaş gelirinin olmaması, - İsmine kayıtlı mal varlığının bulunmaması, - Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında olması, - Aylık net gelire sahip olmaması.Kira yardımı için başvuru işlemleri e-Devlet sisteminde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan yapılmaktadır.Kira yardım ödenekleri illere göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için 1.500 TL, Tokat, Zonguldak ve Çanakkale illeri için 905 TL, Bolu ve Bingöl illeri için 715 TL, Düzce, Şırnak ve Yozgat illeri için de 810 TL kira yardımı yapılıyor. Başvurusu onaylanan hak sahiplerinin ödemeleri 2 hafta içinde PTT hesaplarına yatırılıyor.